500 днів повномасштабної війни: гепрокурор розповів про головні злочини РФ

Сьогодні, 8 липня, минає 500-й день від повномасштабного вторгнення РФ. За цей час армія загарбників здійснила понад 94 воєнних злочинів.

Про це повідомив генеральний прокурор України Андрій Костін у Мережі.

Зазначається, що армія РФ зруйнувала 115 000 об’єктів цивільної інфраструктури.

На руках окупантів 10 500 вбитих мирних українців, серед них — майже 500 дітей.

"З перших днів повномасштабної війни ми забезпечили стабільну роботу системи правопорядку. Документуємо та розслідуємо всі злочини агресора за міжнародними стандартами", - зазначив Костін.

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За даними правоохоронців, на сьогодні 353 підозрюваних, 219 обвинувачених та 53 злочинці отримали вироки в українських судах.



"З міжнародними партнерами ми створили справжню коаліцію справедливості. Результат нашої щоденної співпраці з Міжнародним кримінальним судом — перший ордер на арешт Путіна", - розповів генеральний прокурор України.

Також додається, що створено Міжнародний реєстр збитків — необхідний перший крок для забезпечення компенсацій тим, хто постраждав від війни.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр підбила підсумки 500 днів широкомасштабної війни Росії проти України.

Президент Володимир Зеленський відвідав острів Зміїний, вшанував українських героїв та подякував усім, хто вже 500 днів б’ється з російською агресією.

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