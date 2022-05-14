500 кілограмів на мирних мешканців: в Кременчуці знешкодили залишки бомби, яка не розірвалася

У Кременчуці Полтавської області надзвичайники знешкодили залишки ракети, яка не вибухнула під час обстрілу окупантами.
Про це повідомили в пресслужбі ДСНС України.
Як стало відомо, вага ракети, яка впала у мирному місті - 500 кілограмів. Знайшли її біля житлового сектору.
“Для забезпечення протипожежної безпеки під час знешкодження вибухонебезпечного предмету залучалося 10 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки ДСНС. 14 травня о 13:10 залишки ракети знешкоджено шляхом підриву на спеціальному полігоні подалі від населених пунктів”, - розповіли в ДСНС України.
Нагадаємо, що в Одесі рятувальники виявили дві авіабомби ФАБ-500.
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