"500 тисяч – це критично необхідний мінімум": Євген Дикий – про мобілізацію в Україні

В Україні мобілізація 500 тисяч осіб – це критично необхідний мінімум.

Про це заявив ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Насправді ці 500 тисяч нам потрібні на вчора, якщо не на позавчора. Взагалі все, що відбувається довкола нашої мобілізації, це дуже сумна історія, де ми не просто наступаємо на вже знайомі нам граблі, а ми по цих граблях танцюємо. Ми також свого часу готувалися до великої війни, коли весь світ нас попереджав, що ось-ось до вас прийдуть, навіть малювали на картах стрілочки, як саме прийдуть. І рівно по тим стрілочкам вони потім і зайшли. А ми по останній день перед війною включно говорили, що війни не буде, бо ми її не хочемо", – заявив він.

За словами Дикого, в українців був шанс розбити російську армію ще 2022 року, але тоді Путні ухвалив рішення про велику мобілізацію.

"Остання така точка невизначеності була у вересні 2022 року. Тоді був останній шанс, що ми розіб'ємо російську армію силами тих людей, які пішли в ту першу хвилю навесні та влітку 2022 року. Був шанс розбити той контингент, який зайшов до нас на СВО. І саме тому, що ми до цього наближалися, Путні після того, як дуже довго вагався, все ж таки ухвалив рішення про велику мобілізацію. І з того моменту, як у вересні 2022 року в Росії почалася велика мобілізація, було очевидно, що нам, на жаль, доведеться робити те ж саме. Є деякі елементарні та очевидні речі, через які просто не перестрибнути", – розповів він.

Експерт пояснив, що для того, аби воювати з ворогом силами значно меншими, потрібно, щоб була технологічна перевага, як, приблизно, у західної коаліції перед хуситами, коли проти авіаносців та крилатих ракет воювали моджахеди на віслюках.

"Я думаю, всім очевидно, що у нас з росіянами такої різниці немає і не буде. Ми з Росією воюємо на одному технологічному рівні. Ми воюємо приблизно одною зброєю, одними військовими технологіями. Кількість бійців також має бути співставна", – зауважив військовий експерт.

Наразі ж, за словами Дикого, Україні доводиться виставляти одного бійця проти 10 окупантів.

Ветеран нагадав, що за осінь 2022 року у першій путінській великій мобілізації було набрано 450 тисяч людей, потім упродовж 2023 року вони призвали пів мільйона. Тобто, за словами Дикого, загалом Росії вдалося набрати до армії мільйон людей.

"Тож для нас 500 тисяч – це критично необхідний мінімум. Це те, що треба було станом на позавчора. А далі – ще спокійно добирати хоча б по 20 тисяч щомісяця", – наголосив експерт.

Нагадаємо, до скандального закону про мобілізацію внесли важливу поправку. Оборонний комітет підтримав поправку №1197 до закону про мобілізацію, яка гарантує, що якщо людина самостійно прибула в ТЦК з відношенням від військової частини, людину відправлять саме до цієї частини, а не куди завгодно.

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