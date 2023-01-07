"500 тисяч самогубців": експерт оцінив, чи вдасться РФ назбирати пів мільйона росіян для нового наступу

Навіть якщо Росії вдасться назбирати пів мільйона людей під час нової хвилі мобілізації, вона все одно не зможе зібрати ударне угруповання для нового наступу.

Таку думку висловив військовий експерт Олександр Коваленко.

"Росія не має танкового потенціалу початку 2022 року і його відновити ніяк не вдасться. Навіть розконсервація техніки не дає потрібного результату через велику кількість танків, які вимагають додаткового ремонту після зберігання, а це часом місяць і більше витрат на одну бойову машин", - зауважив він.

Друга причина, за його словами, у росіян - великі проблеми із артилерією.

"У наступі та обороні російська армія безпорадна без артилерії, з якою вона зараз серйозна проблема. Лише одна локація забезпечена прийнятною кількістю арти - Бахмут, але при цьому вона відчуває на собі гострий дефіцит боєкомплекту", - пояснив експерт.

За словами Коваленка, новий наступ росіян без танкового потенціалу, артилерії та повноцінного забезпечення фронту боєкомплектом завершуватиметься "масовим суїцидом" свіжомобілізованих.

Нова хвиля мобілізації у РФ та повторний наступ на Україну

Нагадаємо, в українській розвідці повідомили, що 15 січня Росія планує оголосили нову мобілізацію та набрати до 500 тис. бійців. Новоспечених окупантів відправлять у наступ у Донецькій, Харківській областях та, можливо, у запорізькій області.

Зауважимо, на думку військового експерта Олега Жданова, президент РФ Володимир Путін розраховує в січні-лютому підготувати резерви, щоб піти у новий великий наступ 24 лютого – в річницю вторгнення до України.

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