53-річний актор "Кріпосної" пішов захищати Україну – відео

Заслужений актор України Андрій Луценко, який відомий ролями у серіалах "Кріпосна", "Сага" та "Спіймати Кайдаша", зараз захищає державу.

53-річний знаменитість, який працював у Донецькому академічному обласному драмтеатрі в Маріуполі, долучився до лав прикордонників.

Зброю до рук він бере не вперше. Так, від 2014-го по 2017 рік він воював у зоні АТО. Про це повідомляє Держприкордонслужба в Telegram.

Як пригадав знаменитість, 24 лютого його розбудила дружина та повідомила про війну. Луценко одразу поїхав до театру і попередив директора, що вирушає на фронт.

"Коли я був молодий і красивий, мені було 18 років, термінову службу я служив у прикордонних військах. Коли було АТО 2014-го я попросився саме у прикордонники. Три роки з прикордонниками був. Ну а вже потім став резервістом саме Держприкордонслужби", – поділився він.

Також Андрій Луценко розповів, що одразу зробить після перемоги України над Росією.

"Перш за все, я подарую своїй дружині великий-великий букет троянд. Друге – я зберу всіх своїх студентів, у яких я веду курс акторської майстерності в Маріупольському фаховому коледжі мистецтв. Ну, і радітиму життю. Перегорну цю сторінку і, мабуть, дуже рідко згадуватиму", – розповів актор.

Нагадаємо, голлівудський актор Лієв Шрайбер зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Також разом із зіркою футболу Андрієм Шевченком вони відвідали розбомблену російськими окупантами Бородянку.

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