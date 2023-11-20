54 бойових зіткнення за добу: в Генштабі повідомили, чи просувається ворог на сході та півдні України

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Командування Генштабу України надало оперативну інформацію про ситуацію на фронті станом на 20 листопада. За інформацією ЗСУ, протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав 3 авіаційних удари, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Про це йшлося у вечірньому зведенні Гнештабу 20 листопада.

За заявою командування, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник працює у прикордонних районах. Там він здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території РФ та мінує територію вздовж державного кордону України.

"Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Костобобрів Чернігівської області та Середина Буда Сумської області", - йдеться у зведенні.

Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Тимоновичі, Карповичі, Грем’яч Чернігівської області; Веселівка, Костянтинівка, Волфіне, Ходине Сумської області; Червона Зоря, Плетенівка, Землянки, Бударки Харківської області.

Ситуація на найважчих напрямках боїв

На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, де ЗСУ відбили 10 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог обстріляв з артилерії та мінометів близько 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку росіяни намагаються штурмувати Кліщіївку, Андріївку та територію східніше Південного Донецької області, де наші воїни відбили 19 атак.

На Авдіївському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії східніше Новобахмутівки, Степового та Авдіївки Донецької області, де Силами оборони відбито 7 атак.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки,

На Запорізькому напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали такі населені пункти, як Софіївка Херсонської області та місто Херсон.

Контрнаступ ЗСУ

Як повідомили у Генштабі, сили оборони України продовжують вести наступальної операції на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Нагадаємо, ЗСУ виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Про це стало відомо від командування Генштабу. Там повідомили, як минула доба на полях боїв та якими були втрати ворога.

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