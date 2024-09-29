54-річний відомий актор двічі отримав повістку і розповів про його мобілізацію: "Морально важко"

Відомий український актор театру та кіно Володимир Ніколаєнко, який знімався у серіалі "Останній москаль", розповів, як двічі отримав повістку.

Артиста призвали на службу у 54 роки. Після вручення повістки йому дали відстрочку на три дні, аби попрощатися з рідними, а після цього забрали до Чернігова. Утім, коли там дізналися вік Ніколаєнка, то повернули назад до Києва до ТЦК. У столиці акторові вручили ще одну повістку та відправили до іншої військової частини. Однак на службу артиста і там теж не взяли.

"Мені вручили повістку з відстрочкою на три дні – попрощатися з рідними. Відправили до Чернігова. Пам'ятаю, вишикували серед лісу всіх новоприбульців, приїхали хлопці з частини. Запитують: "Скільки років?". Хтось відповідає: "40". Кажуть: відходьте вліво. Мене запитують, відповідаю: "54". Махають рукою – вправо. І зі мною там опинилися ще кілька товаришів мого віку. Нас повернули назад до Києва. У ТЦК сказали: "Ну, не взяли вас до цієї частини, значить, підете в іншу. Ось вам ще одна повістка". Але і там мене не взяли. Ці каруселі тривали місяць, морально було важко", - розповів актор в інтерв'ю Oboz.ua.

Володимир Ніколаєнко / Фото: instagram.com/suzirja.teatr

Володимир Ніколаєнко зізнається, що морально йому було тяжко, однак він не намагався уникнути служби. Тим не менш, неабияк хвилювалася дружина актора, адже їхній син вже боронить Україну від окупантів. Врешті, наразі Ніколаєнко має бронь від мобілізації.

"Дуже непросто це пережила дружина, бо на той час вже перебував на службі наш син, а тепер – ще й за мене хвилюйся. Казала мені: "Від переживань підкошуються ноги". Однак у мене не було думок, що треба відлиняти чи щось таке. Але згодом мене повернули до театру, зараз маю бронь", - поділився артист.

А от блогер Паша Бумчик після отримання повістки втік з України. Зірка Мережі у своїх соцмережах ще й розповідав, як незаконно перетнув кордон через гори та опинився в Румунії.

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