540 маріупольців вирушили потягом із Запоріжжя до Львова

Сьогодні також планують доставити понад 100 хворих дітей з Покровська до Львова евакуаційним поїздом.
Сьогодні, 16 квітня, 540 людей з Маріуполя вирушили евакуаційним поїздом із Запоріжжя до Львова.
Про це повідомляє "Укрзалізниця".
"Також сьогодні з Покровська евакуаційним поїздом №233 плануємо доставити 112 хворих дітей до Львова, а також 22 маломобільних та 35 людей з інвалідністю до Вінниці", - йдеться у повідомленні.
"Укрзалізниця" з міркувань безпеки не вказує точний час, поїзд відправлятиметься у другій половині дня
"Українські пасажири завжди можуть дізнатися його на гарячій лінії 0 800 503 111, вас можуть попросити вимовити "Укрзалізниця везе паляниці", - зазначили в компанії.
Нагадаємо, в Україні 16 квітня погоджено дев'ять гуманітарних коридорів.
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