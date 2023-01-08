"59 завдань від президента": Данілов розповів про головні виклики для України 2023 року

Данілов наголосив, що все залежить тільки від українців і не варто дуже розраховувати на чиюсь допомогу.

Війна, розпочата диктатором РФ Володимиро Путіним за підтримки російського народу, один із основних викликів для України на 2023 рік. Обов'язковою цього року стане розбудова нашої держави.

Про це розповів секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону.

Данілов анонсував засідання РБНО, на якому будуть ухвалюватися планроботи Радбезу на цей рік.

"Він (план) уже сформований, там 59 завдань, які поставив президент", - уточнив Данілов.

Секретар РБНО також висловив думку, що війна - це і виклик, і можливості. Він пояснив, що Україна під час війни отримала безцінний досвід, який буде використано під час розбудови країни.

"Те, що ми отримали під час війни, той досвід, ви його ніде не зможете взяти. Це колосальний досвід, як треба збудувати країну. Ми знаємо ті недоліки, які були, ми чітко розуміємо, що треба зараз зробити, щоб цих недоліків не було. І коли кажуть, що можна, чиїмось досвідом скористатися, коли ви не маєте досвіду вам складно щось аналізувати. Ваш досвід він є безцінний. Розбудова нашої держави буде обов'язковою. Це має бути справедлива держава. Якщо дехто думає, що лишиться все те саме, всі, хто ходив і заважав розвитку держави, такого не буде. Не дасть наш народ далі заважати далі будувати нашу країну", - сказав Данілов.

Він додав, що зараз нашу країну знають всі і нині президент України Володимир Зеленський проводить багато зустрічей для розвитку країни.

"Ми бачимо, в який спосіб, і де маємо потужності, спроможності. Ця робота триває", - зазначив секретар РБНО.

Також читайте Чи є перспектива припинення боїв в Україні найближчими місяцями: у Білому домі оцінили ймовірність

Данілов додав, що у нас буде ще один виклик: "Він буде непростий. Він може підживлюватися з боку тих же наших сусідів. Більш того, він може живитися не тільки з боку РФ, а й з боку інших деяких гравців. Тому що світ складний, світ непростий і вважати, що увесь світ має велике бажання, щоб наша країна буде номер один у світ, це тоді жити... Переможцем треба стати, ми ним станемо обов'язково, але треба стати потужним переможцем".

"Такого хисту, як у нашого народу, немає ніде. Ми виживемо у будь-яких умовах. Наше завдання - розвиватися. Коли ми часто вважаємо і чекаємо на допомогу, маємо на увазі, все залежить тільки від нас", - підсумував Данілов.

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов розповідав, що може очікувати Україну на початку 2023 року, зокрема у лютому.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Путін готує новий масштабний наступ у новому році. Міністр припустив, що новий наступ може розпочатися в лютому, але інші представники України вважають, що це може статися ще раніше, у січні.

Нагадаємо, голова МЗС Дмитро Кулеба анонсував отримання Україною від союзників зброї, яку не вдалося дістати 2022-го.

Як розповідав генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун, що РФ через низку проблем починає "сипатися" зсередини, що може призвести до фатальних для неї наслідків і водночас може позитивно вплинути на майбутню перемогу України.

Читайте також: