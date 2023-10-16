600 днів війни: Зеленський закликав українців до єдності та робити все для майбутнього

Сьогодні, 16 жовтня, розпочався 600 день протистояння військовій агресії Росії.

Про це президент України Володимир Зеленський написав на своїй сторінці в соцмережі.

За його словами, головне для українців зараз - не втрачати час та єдність, а щодня знищувати російських окупантів.

“Воля, яка не здається, здобуває свободу. Свобода, яка спирається на єдність, завжди перемагає. Головне – не втрачати часу. Не втрачати єдності. Не давати сумнівам розʼїсти волю. Щодня додавати Україні сили. Щодня знищувати окупанта. Щодня робити все, щоб майбутнє українців належало тільки самим українцям. Дякую всім, хто бʼється та працює заради свободи України! Вічна й світла памʼять кожному і кожній, хто віддав своє життя, щоб наш народ зберігся”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що українські військові продовжили контрнаступ на декількох напрямках.

Читайте також: