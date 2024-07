600 КАБів, понад 60 шахедів і 40 ракет: Зеленський розповів, чим РФ атакувала Україну останній тиждень (відео)

Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 «шахедів» і майже 40 ракет різних типів. Ми ще більше зміцнили наш повітряний щит за цей тиждень. Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські «петріоти» ще краще покажуть себе в захисті від російського терору. Але щоб захистити всі наші міста і села, щоб дійсно подолати російський терор, потрібно більше конкретних рішень. І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень – вже їх готуємо. —— Our people are constantly suffering from Russian terror. This week alone, Russia has used over 600 guided aerial bombs, more than 60 "Shahed" drones, and almost 40 missiles of various types. We have significantly strengthened our air defense shield this week – we thank Germany and the United States; Ukraine's Patriots will prove their worth even more in countering Russian terror. However, to protect all our cities and villages, to really overcome Russian terror, we need more concrete decisions. And we will work with our partners to secure those decisions next week – we are already preparing them.