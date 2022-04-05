600 мільярдів доларів: Верещук розповіла про оцінку втрат внаслідок вторгнення Росії

РФ як держава-агресор ХХІ століття сповна компенсує всі ці втрати та понесе відповідальність за скоєне, наголосила міністерка.

Віцепрем’єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук поінформувала щодо оцінки втрат та шкоди, завданої внаслідок війни Росії проти України.

Про це вона розповіла у своєму відеозверненні 5 квітня.

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За попередніми підрахунками, від 24 лютого в Україні було пошкоджено, зруйновано, знищено:

щонайменше 26 тис. кв. м житлової площі,

533 заклади освіти,

196 закладів охорони здоров’я,

300 дитячих садків,

8 цивільних аеропортів та 10 військових аеродромів,

129 заводів/підприємств,

понад 22 тис. км доріг,

266 мостів та мостових переходів.

Верещук також повідомила, що прямі втрати фізичної інфраструктури станом на 1 квітня склали щонайменше 68 млрд дол. Опосередковані втрати економіки складають близько 600 млрд дол. і кожного дня зростатимуть.

Міністерка зауважила, що це лише попередні підрахунки завданих збитків на 41-й день восьмирічної війни.

Віцепрем’єрка також повідомила, шо Мінреінтеграції було призначене координувати роботу всіх міністерств для оцінки збитків. Оцінка охоплюватиме широкий обсяг втрат, які визначатимуться за 15 категоріями, наприклад втрати економіки, інфраструктури, довкілля, культурної спадщини тощо.

"Хоч війна і не закінчена, а загарбник щодня руйнує нашу країну, Мінреінтеграції та уряд вже почали цю роботу. Саме такий підхід дозволить охопити всі категорії як прямих, так і опосередкованих втрат, що завдаються нашій державі, включно із упущеною вигодою, яку ми недоотримали через цю загарбницьку війну", – розповіла Верещук.

"Росія як держава-агресор ХХІ століття сповна компенсує всі ці втрати та понесе відповідальність за скоєне. І вся урядова команда докладе всіх своїх зусиль, щоб цього досягнути", – додала віцепрем’єрка.

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Нагадаємо, 29 березня прем’єр Денис Шмигаль повідомляв, що втрати України від війни перевищили трильйон доларів. До цієї суми входять вже заподіяні збитки інфраструктурі та економіці, а також майбутні втрати у наступні роки.

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