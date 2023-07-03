600 окупантів і десятки одиниць техніки: у Генштабі назвали свіжі втрати Росії

Втрати Росії у живій силі у війні проти України на ранок 3 липня становлять 23 260 бійців. Так, лише за попередню добу було ліквідовано чи поранено 600 російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських військ на 3 липня:

особового складу ‒ близько 23 260 (+600),

танків ‒ 4057 (+5),

бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11),

артилерійських систем – 4220 (+32),

РСЗВ – 641 (+4),

засобів ППО ‒ 391 (+1),

літаків– 315 (+0),

гелікоптерів – 309 (+1),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),

крилатих ракет ‒ 1264 (+3),

кораблів /катерів ‒ 18 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18),

спеціальної техніки ‒ 590 (+7).

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 3 липня запустили з південно-східного напрямку по Україні 17 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Українська ППО спрацювала у південних, східних та центральних областях. Вдалося знищити 13 ворожих безпілотників, а решта не досягли своїх цілей.

Додамо, в американському Інституті вивчення війни поінформували, що українські війська здійснили контрнаступальні операції на шести ділянках фронту. На деяких із ділянок під час операцій ЗСУ досягли успіхів.

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