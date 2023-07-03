600 окупантів і десятки одиниць техніки: у Генштабі назвали свіжі втрати Росії

Зокрема, лише за добу українські захисники знищили 32 ворожі артилерійські системи.
Втрати Росії у живій силі у війні проти України на ранок 3 липня становлять 23 260 бійців. Так, лише за попередню добу було ліквідовано чи поранено 600 російських окупантів.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати російських військ на 3 липня:
- особового складу ‒ близько 23 260 (+600),
- танків ‒ 4057 (+5),
- бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11),
- артилерійських систем – 4220 (+32),
- РСЗВ – 641 (+4),
- засобів ППО ‒ 391 (+1),
- літаків– 315 (+0),
- гелікоптерів – 309 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),
- крилатих ракет ‒ 1264 (+3),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18),
- спеціальної техніки ‒ 590 (+7).
Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 3 липня запустили з південно-східного напрямку по Україні 17 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Українська ППО спрацювала у південних, східних та центральних областях. Вдалося знищити 13 ворожих безпілотників, а решта не досягли своїх цілей.
Додамо, в американському Інституті вивчення війни поінформували, що українські війська здійснили контрнаступальні операції на шести ділянках фронту. На деяких із ділянок під час операцій ЗСУ досягли успіхів.
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