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600 окупантів і десятки одиниць техніки: у Генштабі назвали свіжі втрати Росії

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Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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600 окупантів і десятки одиниць техніки: у Генштабі назвали свіжі втрати Росії

Російські втрати 3 липня 2023 – дані Генштабу ЗСУ / Фото: gettyimages.com

Зокрема, лише за добу українські захисники знищили 32 ворожі артилерійські системи.

Втрати Росії у живій силі у війні проти України на ранок 3 липня становлять 23 260 бійців. Так, лише за попередню добу було ліквідовано чи поранено 600 російських окупантів.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати російських військ на 3 липня:

  • особового складу ‒ близько 23 260 (+600),
  • танків ‒ 4057 (+5),
  • бойових броньованих машин ‒ 7899 (+11),
  • артилерійських систем – 4220 (+32),
  • РСЗВ – 641 (+4),
  • засобів ППО ‒ 391 (+1),
  • літаків– 315 (+0),
  • гелікоптерів – 309 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3573 (+16),
  • крилатих ракет ‒ 1264 (+3),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0),
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6834 (+18),
  • спеціальної техніки ‒ 590 (+7).

Нагадаємо, російські загарбники в ніч проти 3 липня запустили з південно-східного напрямку по Україні 17 дронів-камікадзе Shahed-136/131. Українська ППО спрацювала у південних, східних та центральних областях. Вдалося знищити 13 ворожих безпілотників, а решта не досягли своїх цілей.

Додамо, в американському Інституті вивчення війни поінформували, що українські війська здійснили контрнаступальні операції на шести ділянках фронту. На деяких із ділянок під час операцій ЗСУ досягли успіхів.

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Дата публікації
Перегляди
790
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