600 тисяч новобранців можуть обернутися проблемою для Путіна: експерт назвав головну загрозу

Мобілізація у РФ / © Associated Press

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Масове поповнення російської армії може поглибити проблеми з мотивацією військових, збільшити масштаби ухилення від служби та спричинити додаткову соціальну напругу в Росії.

Таку думку в етері Еспресо висловив головний редактор сайту «Еспресо» Богдан Бачинський.

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Коментуючи інформацію ГУР МОУ про плани Росії протягом цього та наступного року мобілізувати до 600 тисяч новобранців, Бачинський зазначив, що таке масштабне поповнення армії може стати для Кремля серйозним викликом.

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За його словами, значна частина людей, яких планують залучити до війська, може не мати мотивації воювати.

Водночас, якщо розподілити 600 тисяч потенційних новобранців приблизно на 15 місяців, у середньому йдеться про близько 40 тисяч людей щомісяця. Це лише трохи перевищує нинішні темпи набору до російської армії.

На думку Бачинського, основною проблемою для Кремля може стати не кількість мобілізованих, а їхня готовність брати участь у війні.

«Ми розуміємо, що зброю отримає велика кількість абсолютно невмотивованих людей. І буде таке саме явище, як СЗЧ, але значно в більших масштабах, тому що величезна кількість людей не захоче йти насильно воювати», — зазначив Бачинський.

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Він нагадав, що після оголошення часткової мобілізації у 2022 році Росія вже зіткнулася з масштабним ухиленням від призову. Тоді значна кількість росіян виїжджала за кордон, намагаючись уникнути мобілізації.

«Коли вони провели часткову мобілізацію у 22-му році, то після місяця її проведення швидко припинили цей процес, бо люди почали втікати за кордон, почалося масове ухиляння. Вони побачили, що не контролюють ці процеси», — сказав журналіст.

Водночас, за словами Бачинського, за роки війни Кремль посилив контроль над російським суспільством і може розраховувати, що зможе впоратися з можливим невдоволенням.

Однак значне збільшення чисельності армії все одно здатне створити для російської влади нові ризики.

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«Додати зараз до армії плюс 20-30% абсолютно невмотивованих людей, які не готові воювати, — це великий ризик», — наголосив Бачинський.

Він припускає, що частина новобранців все ж братиме участь у бойових діях. Водночас значна кількість мобілізованих може чинити опір або намагатися уникнути участі у війні.

«Кремль йде на великий ризик, і якщо на нього підуть, то опиняться у дуже скрутній ситуації», — підсумував Бачинський.

Раніше повідомлялося, що у Кремлі вже готуються до «бунтів», силовикам розширюють повноваження перед новою мобілізацією.

Ми раніше інформували, що у РФ планують швидко призвати до окупаційної армії кілька сотень тисяч росіян до кінця поточного року та ще стільки ж у наступному.

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