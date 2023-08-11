6000 доларів за переведення військового до іншого підрозділу: на Одещині затримали посадовця ВЦА

Неправомірну вигоду начальник сектору мобілізаційної роботи вимагав та отримав через посередницю.

В Одеській області затримали посадовця однієї з Військо-цивільної адміністрації.

Про це ТСН.ua повідомили в Національній поліції.

За даними правоохоронців, затриманий вимагав від дружини військовослужбовця, який під час бойових дій отримав поранення тяжкого ступеня, 6000 доларів США неправомірної вигоди. Аби уникнути викриття та приховати свою діяльність, залучив посередницю.

"За вказану суму начальник сектору мобілізаційної роботи однієї з військово-цивільних адміністрацій обіцяв вплинути на уповноважених осіб військової частини. Зокрема, посприяти у прийнятті ними рішення щодо видачі «відношення» для подальшого проходження військовим служби в іншому підрозділі", - йдеться у повідомленні.

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Наразі посадовець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення підозри і його спільниці.



Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Напередодні голову районної ради на Одещині затримали співробітники столичної СБУ.

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