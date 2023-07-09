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630 окупантів, 4 танки і 20 артсистем: Генштаб порахував втрати ворога за добу

630 окупантів, 4 танки і 20 артсистем: Генштаб порахував втрати ворога за добу

ЗСУ знищують на фронті окупантів / Фото: Associated Press

Противник зазнає втрат.

Росіяни зазнають шалених втрат у війні проти України. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 600 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.07.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 234040 (+600) осіб ліквідовано 
  • танків  ‒ 4078 (+4) 
  • бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11) 
  • артилерійських систем  – 4366 (+20)  
  • РСЗВ  – 668 (+7)
  • засоби ППО ‒ 413 (+3)
  • літаків – 315 
  • гелікоптерів  – 309
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 3685 (+19)
  • крилаті ракети ‒ 1271 
  • кораблі /катери ‒ 18 
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15) 
  • спеціальна техніка  ‒ 628 (+9)

За даними Генштабу на 9 липня, російські загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень. 

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