630 окупантів, 4 танки і 20 артсистем: Генштаб порахував втрати ворога за добу

Росіяни зазнають шалених втрат у війні проти України. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 600 російських загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.07.23 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 234040 (+600) осіб ліквідовано

танків ‒ 4078 (+4)

бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11)

артилерійських систем – 4366 (+20)

РСЗВ – 668 (+7)

засоби ППО ‒ 413 (+3)

літаків – 315

гелікоптерів – 309

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19)

крилаті ракети ‒ 1271

кораблі /катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15)

спеціальна техніка ‒ 628 (+9)

За даними Генштабу на 9 липня, російські загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.

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