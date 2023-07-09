630 окупантів, 4 танки і 20 артсистем: Генштаб порахував втрати ворога за добу

Противник зазнає втрат.
Росіяни зазнають шалених втрат у війні проти України. За минулу добу лави "200-х" поповнили ще 600 російських загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 09.07.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 234040 (+600) осіб ліквідовано
- танків ‒ 4078 (+4)
- бойових броньованих машин ‒ 7964 (+11)
- артилерійських систем – 4366 (+20)
- РСЗВ – 668 (+7)
- засоби ППО ‒ 413 (+3)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 309
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3685 (+19)
- крилаті ракети ‒ 1271
- кораблі /катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6929 (+15)
- спеціальна техніка ‒ 628 (+9)
За даними Генштабу на 9 липня, російські загарбники зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Протягом доби на фронті відбулось понад 30 бойових зіткнень.
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