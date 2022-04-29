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65 доба повномасштабної війни Росії проти України: у Генштабі розказали про плани ворога

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65 доба повномасштабної війни Росії проти України: у Генштабі розказали про плани ворога

Associated Press

Російські окупанти продовжують намагатись наступати у східних та південних регіонах України.

Метою ворога є встановлення контролю над частиною України. 

Про це 29 квітня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ. 

"Триває шістдесят п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Противник продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти видають новонародженим дітям свідоцтва про народження невизнаного псевдодержавного утворення "ДНР".

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