65 доба повномасштабної війни Росії проти України: у Генштабі розказали про плани ворога

65 доба повномасштабної війни Росії проти України: у Генштабі розказали про плани ворога

Російські окупанти продовжують намагатись наступати у східних та південних регіонах України.

Метою ворога є встановлення контролю над частиною України.

Про це 29 квітня йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

"Триває шістдесят п’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Триває повномасштабна збройна агресія російської федерації проти України. Противник продовжує проводити наступальні дії у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Маріуполі російські окупанти видають новонародженим дітям свідоцтва про народження невизнаного псевдодержавного утворення "ДНР".

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