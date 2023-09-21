67 ОМБр ДУК ПС отримала унікальний всюдихід: Сергій Коровченко та Фонд Владислави Молчанової здійснили передачу в символічному місці

Представники фонду Владислави Молчанової та підприємець Сергій Коровченко, який захищає інтереси українського бізнесу, що постраждав від російської агресії, передали військовослужбовцям Збройних сил позашляховики й медичний всюдихід. Передачу було проведено на паркінгу столичного ТРЦ "Ретровіль", що став мішенню ракетного удару росіян рік тому.

Про це повідомляє видання «Апостроф»

Авто від благодійників отримали бійці сформованої на основі ДУК "Правий сектор" 67-ї окремої механізованої бригади, та 79-го прикордонного загону ДПСУ.

Представник фонду Владислави Молчанової Іван Молчанов прокоментував як авто завозили в Україну: "Швидку ми везли з Британії, з воєнної бази. Вчора ще вона знаходилась на кордоні Львівської області і нам довелось вночі її пригнати. Їхали всю ніч, зранку доїхали до Києва, поміняли зранку кілька деталей і ТО провели… Без сну дістались сюди, і передаємо».

Доставлений медичний транспорт є унікальним, адже обладнаний кисневим генератором, відповідно здійснювати реанімацію можна під час евакуації бійців і постраждалих. Волонтер Микита розповів про функціонал авто: "Це пінзгауер 6х6, повний привід на всі 6 коліс... Чудові якості як по прохідності, так і по транспортуванню військовослужбовців, які перебувають у важкому стані".

В свою чергу підприємець Сергій Коровченко прокоментував місце, де було проведено передачу: "У березні 2022 року було нанесено рф удару по торгівельно-розважальному центру Ретровіль… І було спричинено збитків більше ніж на 20 млн євро".

Він розповів, що з командою юристів супроводжує цю справу, збирав докази і проводив експертизи: "Ми виграли судовий процес проти російської федерації... Найближчим часом, ми плануємо робити конфіскацію та реалізацію активів РФ, в тому числі через міжнародні інстанції".

Справа є унікальним кейсом із захисту інтересів українського бізнесу, який постраждав від російської агресії, зазначив Сергій Коровченко, і поділився планами надали вимагати компенсацій від рф для постраждалих від агресії українських підприємств.

Молодший лейтенант батальйону забезпечення 67 ОМБр ДУК "Правий сектор" Юрій зазначив, що військовослужбовцям авто потрібні для виведення з поля бою і зони ураження потерпілих. А військовослужбовець 79 прикордонного загону ДПСУ "Композитор" додав: "Автомобілі дуже допоможуть, спростять перед підрозділами ДПСУ по обороні рубежів, та відбиття збройної агресії ворога".

Перед передачею автомобілі освятили.

Засновниця "Stolitsa Group" Владислава Молчанова раніше вже активно допомагала ЗСУ, зокрема, за її особистий кошт було придбано для потреб 3-ї окремої штурмової бригади 100 приладів нічного бачення AGM PVS-14 3AL1. Також Владислава Молчанова придбала і передала до ЗСУ 53 одиниці техніки - броньовані авто і БТРи.

Загалом Фонд Владислави Молчанової передав на потреби сил безпеки та оборони близько 100 спеціалізованих авто.