67-річний пастор з Рівненщини зумів вивезти з-під обстрілів 1800 людей

Понад 1800 урятованих із-під обстрілів людей зумів урятувати Володимир Бричка з Рівненщини.

Він виростив 12 своїх і двох прийомних дітей, має 43 онуки і просто не міг лишатись осторонь, коли розпочалася повномасштабна війна. У свої 67 особисто возить допомогу військовим і цивільним, а ще - евакуйовує людей, йдеться в ТСН.

Увесь біль потерпілих від російської зброї відчуває як свій, тож Володимир жодного разу не сумнівався чи їхати на допомогу в гарячі точки. Навіть після того як росіяни вбили його товариша-волонтера.

«За кермом розстріляли і кинули щось, може граната, чи шо, і вона загорілася, і він просто згорів там із тими продуктами», - розповідає чоловік.

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Пан Володимир пастор тутешньої церкви. За допомогу взявся ще 2014 року, а тепер не лише возить харчі на фронт, а й їдучи назад – евакуйовує цивільних. Допомагають зять та уся округа. «Сидіння вийняв повністю і поставив такі лавки. Він 30 людей посадив і люди були настільки нажахані, бо то саме обстріли були», - розповідає донька про одну із поїздок батька.

У його рідному селі врятованим влаштовували тимчасовий притулок, потому везли далі в безпечніші українські міста, чи до кордону.

Одну з евакуацій чоловік пригадує зі сльозами. «Це дитячий будинок ми забирали. Ми просто брали випадкових людей, щоб вони тримали», - розповідає чоловік.

52 немовлят та малюків до 3 років вивозив із Ворзеля. Голодні та холодні вони, каже, близько місяця жили під російськими обстрілами. Їхній плач, зізнається, і досі в голові. «Вони самі перелякані, ми чужі люди, хто ж ми, приїхали чужі дядьки і їх хапають і вантажать в якийсь бус, кудись везуть», - пригадує Володимир.

А від спогадів про ще одну евакуацію, навпаки, з’являється усмішка. Тоді врятували 85-річного тезку, якого волонтери підібрали разом з велосипедом. На ньому чоловік проїхав 75 кілометрів і ще 9 тягнув за собою лісом. А тепер два Володимира зв’язуються по відеозв'язку. 85-річний завдяки волонтеру нині в Німеччині у доньки і освоює вже тренажерний велосипед.

Скільки людей завдяки пану Володимиру Бричці було врятовано - йому порахувати важко, але в селищній раді це зробили. «Встановлено, що понад 1800 врятовано, така героїка не повинна забуватися. Ухвалено рішення представити його до найвищої державної нагороди присвоєння Героя України», - каже селищний голова Григорій Таргонський.

Та пан Володимир героєм себе не вважає. Каже, робить те що повинен і знову збирається в дорогу - везти найнеобхідніше тим, хто цього потребує.

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