67-річний тато Злати Огнєвіч оперує поранених у Харкові

Батько відомої української співачки Злати Огнєвіч – Леонід Бордюг – оперує поранених в Харкові.

67-річний чоловік, який за фахом військовий хірург та свого часу очолював Центр первинної медико-санітарної допомоги Судакської міської ради, поїхав допомагати українським захисникам ще на початку квітня.

Як розповіла артистка ТСН, вона навіть не відмовляла рідну людину їхати на передову.

"Він вирішив поїхати допомагати, це його обов‘язок, як чоловіка перед країною. Я ним дуже пишаюся. Ми з ним зідзвонюємося щодня. І я тепер завжди слухавку від тата", – поділилася знаменитість.

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Нагадаємо, Тарас Цимбалюк шокував новиною про розлучення з дружиною. Артист розлучився зі стилісткою та візажисткою Тіною Антоненко.

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