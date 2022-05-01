7:0 на нашу користь: речник Одеської ОВА розповів про успіхи протиповітряної оборони

7:0 на нашу користь: речник Одеської ОВА розповів про успіхи протиповітряної оборони

Рахунок по ворожих літаках - 7:0 на користь одеської ППО.

Одеська протиповітряна оборона "дуже добре" працює і знешкоджує російські літаки.

Про ситуацію в регіоні розповів спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"У суботу (29 квітня. – Ред.) ввечері після 18 години пролунали вибухи у місті. Був нанесений ракетний удар по нашому аеропорту. На жаль, маємо прильоти, і злітна смуга зруйнована і не може працювати, не може приймати літаки. На щастя, у нас немає постраждалих", — заявив він.

Братчук запевнив, що одеська ППО працює дуже добре.

"У нас рахунок по літаках ворожих 7:0 на користь Одеси. Є полонені льотчики", — зазначив він.

Братчук уточнив, що росіяни обстрілювали Одесу з території окупованого Криму, використовуючи БРК "Бастіон" і ракети типу "Онікс". За його словами, ці ракети Росія використовувала, коли обстрілювала Сирію.

Нагадаємо, що 26 квітня російські окупанти ракетами обстріляли Одеську область.

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