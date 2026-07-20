7 корпус ДШВ виглядає так, як має виглядати сучасна армія України – віцеспікерка Олена Кондратюк

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Про це напередодні, 17 липня, заявила віцеспікерка Олена Кондратюк під час урочистостей у Дніпрі з нагоди відзначення третьої річниці створення 7 корпусу швидкого реагування ДШВ.

«Зароджувався 7 корпус не так давно - всього лиш три роки тому. Але на базі дуже впливових та досвідчених окремих бригад. Це, звісно, 25-а, 78-а, 79-а та решта бригад, які мають легендарні подвиги. Кожен день, кожну ніч ви стоїте не захисті мирного життя українців. Я думаю, 7 корпус ДШВ зараз виглядає так, як має виглядати сучасна армія України», – сказала вона.

Олена Кондратюк звернула увагу, що 7 корпус ДШВ виконує завдання із застосуванням новітніх технологій, базуючись на концепції технологічного десанту.

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«Війна змінила свій характер. І ми розуміємо, що зараз застосування штучного інтелекту, сучасних видів озброєння бережуть життя кожного з нас. І перш за все, життя ваше, десантників. Застосування інноваційних систем, способів війни дасть нам можливість іти вперед, перемагати і розуміти ціну кожного життя», – зазначила вона.

Віцеспікерка розповіла, що у закордонних відрядженнях на зустрічах чує багато слів про те, що Збройні Сили України захищають не лише Україну, а й весь цивілізований світ.

«Деколи це просто пафосні слова. Але насправді: всі військові та міністри оборони, з якими я зустрічаюсь закордоном, говорять про те, що наші військові є для них зразком», – сказала Олена Кондратюк.

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