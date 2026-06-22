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Нову систему підтримки військовослужбовців 7 корпусу ДШВ презентували 19 червня під час ветеранського форуму, що пройшов у Марун Хабі у м. Дніпро.

Передбачається, що радниками ветеранів будуть позаштатні представники служб супроводу “Крила” підрозділів 7 корпусу ДШВ. Серед їхніх завдань – координація взаємодії з ТЦК та СП, допомога у проходженні ВЛК, а також пошук правильного шляху для реабілітації, навчання чи працевлаштування.

Під час онлайн-звернення командир 7 корпусу швидкого реагування ДШВ бригадний генерал Євген Ласійчук розповів, що зберегти воїна на полі бою – це лише половина обов’язку. Важливо – зберегти людину та її гідність.

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«Ключова мета цього проєкту – надати ветерану повну підтримку під час інтеграції в цивільне життя. Або допомогти знайти нові форми служби у військах, якщо є бажання залишитися», – підкреслив командир корпусу.

Ідею підтримала очільниця Міністерства у справах ветеранів Наталія Калмикова. За її словами, проєкт 7 корпусу ДШВ є важливим доповненням започаткованого нею на посаді заступниці міністра інституту служб супроводу.

«Я щиро вдячна командуванню корпусу за цю ініціативу – і вірю, що вона якісно запрацює у межах 7 корпусу ДШВ. А далі стане зразком для інших корпусів ЗСУ та всього сектору безпеки і оборони», – зазначила вона під час відеозвернення.

Водночас начальник відділу ЦВС 7 корпусу ДШВ майор Андрій Поставний розповів, що одним із пріоритетних завдань корпусу – гарантувати, що ніхто з побратимів не залишиться “за бортом” після звільнення зі служби.

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«Через брак інформації демобілізовані воїни часто місяцями не можуть отримати елементарні послуги. Наші радники закриють ці прогалини: ми покроково супроводжуватимемо нашого ветерана від розв'язання медичних питань до повної самореалізації», – пояснив майор Поставний.

Зазначається, що перед стартом проєкту радники ветеранів пройшли спеціальне навчання.

На форумі у Марун Хабі Дніпра також відбулися панельні дискусії щодо ветеранської політики. Учасники обговорили дієві кейси співпраці війська з державними органами, громадським сектором та бізнесом. Також спікери розповіли про успішні історії власної справи ветеранів, адаптації робочих місць і навчання демобілізованих, поділилися досвідом психологічної та медичної реабілітації.

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