7 корпус ДШВ завдав глибоких ударів Fire Point по логістиці та виробництву дронів окупантів на околицях Донецьк

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Десантники 237 окремого батальйону безпілотних систем 7 корпусу швидкого реагування ДШВ провели успішну антилогістичну операцію у ближньому тилу ворога на Донеччині. Вони здійснили серію уражень новітніми далекобійними ударними комплексами Fire Point (FP-2) по об'єктам ворога в околицях тимчасово окупованого Донецька.

Про це повідомляє відділ комунікацій 7 корпусу ДШВ, оприлюднивши ексклюзивні кадри бойової роботи.

Завдяки застосуванню засобів класу middle strike, які дозволяють працювати по всій глибині смуги відповідальності корпусу, десантникам вдалося знищити цех, де окупанти збирали та готували до вильоту FPV-дрони та важкі ударні бомбери типу «Баба Яга». Також уражені склади наземних роботизованих комплексів і місце розташування особового складу противника.

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«Одне із ключових завдань 7 корпусу ДШВ наразі — зменшення можливостей ворога вести бойові дії», — підкреслюють у корпусі.

За словами військових, уражена зона поблизу Донецька є одним із ключових логістичних вузлів російського угруповання, звідки забезпечуються підрозділи, які ведуть наступальні дії в тому числі на Покровському напрямку.

У корпусі зазначають, що продовжують масштабувати удари middle strike по логістиці окупантів у тилу.

На опублікованому відео зафіксовано повний цикл операції: від процесу підготовки запуску комплексів FP-2 до безпосередніх моментів високоточних уражень секретних об'єктів окупантів.

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