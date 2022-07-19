7 ракет "Калібр" проти звичайного села: Зеленський повідомив про живі мішені росіян-терористів

Щодобово окупанти дають чергові підстави для визнання Росії державою-терористкою.

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 19 липня повідомив подробиці ракетного удару по селу в Одеській області.

"Минулої ночі вони здійснили ракетний удар по селу в Одеській області – 7 ракет "Калібр" морського базування проти звичайного села. Це не дешеві і не прості ракети – Росія дуже пишалася ними. І куди ж вони влучили? Звичайне сільське поле і непрацююча ферма, сільські будинки, прибудинкові споруди, ліцей, будинок культури. Жодного військового сенсу. Це просто терор", - зазначив він.

На щастя, загиблих унаслідок обстрілу немає. Люди вчасно зреагували на сигнал повітряної тривоги. Але шестеро місцевих були травмовані, і серед них 5-місячна дитина. Їй та матері надається вся необхідна допомога.

"Ось такі мішені у російських крилатих ракет. І якими ж треба бути ганчірками, щоб виконувати команди на такі ракетні удари по мирним селам і містам? Навіть у риб і рапанів в Чорному морі гідності більше, ніж у офіцерів російського флоту", - додав Зеленський.

Також за минулу добу російських обстрілів зазнали ще Нікополь та інші населені пункти Дніпропетровщини, Харківщина, Миколаїв, Краматорськ – крилата ракета вдарила там просто по центру міста, Словʼянськ, Торецьк та інші міста Донбасу. Багато загиблих, багато поранених.

Окупанти обстріляли прикордонні райони Сумщини. На захопленій Запорізькій АЕС та в Енергодарі – нові факти терору проти працівників і місцевих мешканців.

"Як би окупанти не намагалися сховатися, Збройні Сили України, наша розвідка все одно забезпечать удари у відповідь, і наша держава встановить особи кожного російського злочинця, хто винний у терорі українців", - зазначив президент.

Нагадаємо, українські захисники 19 липня о 20:00 біля тимчасово окупованої Нової Каховки збили російський винищувач Су-35.

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