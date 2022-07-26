7-річна волонтерка вже купила для військових два авто і тепловізори, а зараз збирає на "Джавелін"

7-річна дівчинка подарувала військовим уже два тепловізори, придбала дві машини, нині збирає гроші на третю, але мріє про «Джавелін».

Семирічна Іринка із Рівного виготовляє і продає віночки, щоб допомоги Збройним силам України. На війні загинули її тато і дядько, тож дівчинка взялася допомагати їхнім побратимам, йдеться в ТСН.

32-річний батько дівчинки Олександр Васильєв з 14-тої окремої механізованої бригади загинув 27 березня на Миколаївщині. Іринка каже, її татко для неї був найкращим у світі. Війна забрала у Іринки не лише тата, а й 2014-го дядька.

Щоби діти не втрачали рідних на війні Іринка вирішила і сама наближати нашу перемогу допомагаючи армії. «Мені це треба, щоб сюди москалі не прийшли, і щоб вони зовсім пішли з України», - переконує маленька волонтерка.

Дівчинка створює і продає віночки за 100 гривень. Скільки виготовила і продала навіть не порахує. Та придбане семирічною дівчинкою для армії вражає. Адже люди, дивлячись на старання дитини, перераховують і платять значно більше, ніж вона просить за свої віночки. «Я спочатку на перший збирала тепловізор, потім на другий, а тепер я збираю вже на третю машину», - розповідає вона.

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Все придбане вже на передовій. Тепер у дитини ще нова мета. «Джавелін». «Кажу, Ірин, ну це ж дорого, його просто так не купиш», - розповідає про задум доньки мама Вікторія.

Тому Іринка каже: збирається писати листа керівництву України, щоби їй сказали як купити «Джавелін». Адже це дуже треба для української армії. Упевнена, завдяки своїм виробам їй вдасться назбирати на потрібне українським армійцям. Готова, каже, їх виготовляти ледь не безперестанку, аби тільки наблизити перемогу України. І певна, тато і дядько нею б пишалися.

7-річна дівчинка, яка втратила на війні батька і дядька, збирає гроші на "Джавелін"

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