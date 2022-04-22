7-річний Макар, який підірвав Мережу "подякою рятівникам РФ", виїхав із Маріуполя і розповів про пережите

Найкращий подарунок на день народження - вирватись з-під обстрілів - це про семирічного Макара, який записав ролик у зруйнованому росіянами Маріуполі і здобув підтримку сотень тисяч користувачів.

Зараз Макар з мамою і сестричкою нарешті у безпеці, в Запоріжжі, йдеться в ТСН.

Cвій ролик хлопчик зміг записати лише з 5 разу, на ньому хлопчик розповідає, що в нього день народження і «дякує рятівникам», що зруйнували його будинок.

Цей ролик із зруйнованого Маріуполя буквально підірвав Мережу. За лічені дні - понад 350 тисяч переглядів. Макар у своєму- зруйнованому будинку звертається до кривдників - росіян.

Мы записывали это обращение 5 раз. Выстрелы и бои за окном пугали Макара. Он спешил и немного терялся, но всё-таки сделал это! Мой Макар - настоящий маленький герой и большой патриот #savemariupol #детимариуполя #маріупольцеукраїна #путинубийца Опубліковано Фотограф новорождённых Ирина Исаева Середа, 13 квітня 2022 р.

Нині він вже у безпеці. Разом із дворічною сестричкою та мамою – вдалося вирватись до Запоріжжя. Згадувати останні тижні в Маріуполі важко. Понад 20 днів родина жила у бомбосховищі, їжу готували на вогнищі, день народження хлопчик зустрічав під обстрілами. «Я думала про те, що я обов'язково виберуся звідси, і я обов'язково покажу це відео, щоб люди знали, українці, про те, що відбувається в Маріуполі. Про те, як живуть наші діти там. І зараз вони там сидять», - розповідає мама Макара Ірина.

Мама Макара – фотографиня. Каже, що в них із дітьми завжди була традиція – щороку робити фотопортрети у день народження. Того дня, попри гучні бої, вирішили не зраджувати правилам, але робити світлини довелось у руїнах. «4 ракети прилетіло до нас на сусідній поверх. Ми на п'ятому жили, а на четвертий прилетіло. Дах прямо на нас впав. Стін абсолютно не було. Як би підлоги теж не було», - розповідає Макар.

Мама хлопчика вирішила, що мусить записати відео і показати, що відбувається, бо ж не знала, чи хтось знає про ситуацію і чи хтось прийде на допомогу. Кількасекундний ролик, який записав Макар з мамою, отримав шалений резонанс та співчуття з усього світу. «Підтримували люди. Найяскравіші і найскладніші побажання писали люди»,- каже Ірина.

Активно дивились ролик і росіяни, але побаченому не вірили. «Дебіли! Це ваші «Азовці» роблять ваші будинки такими», - написали і одному із коментарів.

«Невже, якби там справді стріляли, мама дала б дитині так стояти", - додали в іншому.

«Спочатку було неприємно, а потім мені просто стало смішно», - твердить Ірина.

Попри цинічні дописи, в особисті повідомлення жінці, крадькома від співвітчизників, їй написали кілька росіянок і зізналися: після відео змінили своє уявлення про цю війну. Це, вважає жінка - головна користь записаного відео. З України їхати родина поки не збирається і дуже мріє повернутися до Маріуполя.

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