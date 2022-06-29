"7 великих ударів": Арестович розповів про успіхи ЗСУ на Херсонському напрямку

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, які успіхи мають українські військові у боротьбі з окупантами на Херсонському напрямку.

Українські артилеристи завдали 7 великих ударів по скупченням окупантів на Херсонському напрямку.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 29 червня.

"На Херсонському напрямку у нас особливого руху немає, але є свято нашої артилерії, яке полягає в тому, що лише за сьогодні завдали 7 великих ударів по скупченням живої сили, техніки, боєприпасів, палива та решти запасів, які забезпечують ворога. Вчора там "накрили" нараду старших офіцерів в одному готельному комплексі і, я гадаю, що там чимало полегло", - зазначив він.

Нагадаємо, що у Генштабі ЗСУ озвучили втрати російських окупантів в Україні. За останню добу їхня кількість виросла на понад дві сотні осіб.