7-й корпус ДШВ і СБС уразили три пункти управління російських окупантів у Селідовому — понад 20 км від фронту

Реклама

7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ спільно із 412-ю бригадою Сил безпілотних систем «Nemesis» провели успішну операцію з ураження командних пунктів і місць дислокації російських агресорів у Селідовому на Донеччині. Про це повідомили у 7 корпусі ДШВ.

Зазначається, що цілі розташовувалися більш ніж за 20 км від лінії фронту, приблизно в 15 км на південний схід від Покровська. Безпосереднє ураження об’єктів здійснили оператори підрозділу «Middle Strike» 412-ї окремої бригади безпілотних систем «Nemesis».

За наявною інформацією, в результаті операції уражено три важливі об’єкти російських військ. Серед них виділяється пункт тимчасової дислокації підрозділу БПЛА, який, імовірно, використовувався в інтересах 76-ї десантно-штурмової дивізії рф, що з кінця минулого року залучені до штурму Покровська.

Реклама

Решта об’єктів – пункт управління загону «Зевс» 8-го окремого батальйону безпілотних систем 2-ї загальновійськової армії рф, а також пункт тимчасової дислокації та командний пункт 1-го мотострілецького батальйону 30-ї окремої мотострілецької бригади рф.

Масштаби втрат особового складу противника наразі уточнюються.

Знищення цих об’єктів, за оцінкою 7-го корпусу ДШВ і 412-ї бригади, суттєво послаблює координацію підрозділів безпілотних систем і управління російськими військами в районі Покровської агломерації.