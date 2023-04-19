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70-80% особового складу: Маломуж розповів, скільки бригад елітних військ РФ ліквідували ЗСУ

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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70-80% особового складу: Маломуж розповів, скільки бригад елітних військ РФ ліквідували ЗСУ

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Проте ворог все ще має сили та засоби для наступальних дій.

Українські військові за два місяці знищили шість бригад елітних військ Росії, це близько 70-80% особового складу.

Про це розповів генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж в ефірі телеканалу "Еспресо".  

"Сьогодні ми можемо говорити про те, що ми дуже послабили основні професійні сили та засоби армії РФ. Я не можу сказати, що знищили, але послабили точно. ЗСУ знищують від 500 до 1100 окупантів щоденно. А протягом двох місяців це вже знищення до 6 бригад. Однак бригад спеціального призначення. Фактично, ми говоримо про елітні підрозділи армії РФ. Їх практично сьогодні вже немає", - пояснив генерал.

Маломуж зауважив, що особовий склад елітних військ армії РФ на 70-80% знищений. Однак противника ніколи не потрібно недооцінювати. 

"Росіяни ще мають сили та засоби. Тому ми враховуємо не тільки пріоритетні напрямки, які для себе визначили росіяни. Ми будемо залучати всі засоби по всіх напрямках, щоб звільнити всю нашу територію", - резюмував він.

Нагадаємо, російські війська провалили 16 конкретних термінів захоплення Донецької і Луганської областей. 

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Дата публікації
Перегляди
481
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