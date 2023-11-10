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"70 метрів зі 100 ми вже пробігли": Єрмак про те, коли закінчиться війна в Україні

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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"70 метрів зі 100 ми вже пробігли": Єрмак про те, коли закінчиться війна в Україні

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак / Скриншот з youtube-каналу Наталії Мосейчук "Мосейчук+"

Керівник ОП наголосив, що "ці останні 30 є найважчими".

Наразі важко сказати, коли закінчиться війна в Україні. Однак, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, 70 метрів наші ЗСУ вже подолали.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю Наталії Мосейчук у межах авторського проєкту "Мосейчук+".

"Якщо казати відверто, то ніхто не знає, коли закінчиться війна. Вона може закінчитися дуже раптово. І саме для цього все робиться. Багато факторів, які впливають на це. Але все ж таки, якщо порівнювати із забігом на 100 метрів, то я вважаю, що 70 метрів ми вже пробігли", – зазначив Єрмак.

Він наголосив, що "ці останні 30 є найважчими".

Раніше військовий експерт, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман розповів, чи закінчиться війна 2024 року.

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Перегляди
570
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