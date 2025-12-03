"70% українців за Росію": російський генерал назвав головний прорахунок Кремля

Війна Росій проти України / © ТСН

Колишній головнокомандувач сухопутних військ РФ генерал Володимир Чиркін публічно визнав прорахунок Кремля під час повномасштабного вторгнення в Україну. За його словами, російська розвідка запевняла, що 70% українців підтримають Росію.

Заяву російського генерала цитує видання Nexta Live.

«Ми думали, що 70% українців за нас. Але виявилося навпаки», — сказав Чиркін.

Таку недостовірну інформацію російської розвідки ексголовком російської армії вважає гловним фактором того, щоб «триденний бліцкриг» окупантам не вдався.

Російський генерал також зізнався, що окупаційна армія «недооцінила супротивника та переоцінила себе».

Причиною ганебного відступу росіян 2022 року, коли Сили оборони України звільнили значну частину захоплених раніше Росією територій, Чиркін назвав невдачу із захопленням Києва.

«Колишній міністр оборони [Сергій Шойгу] намагався гарно вийти із ситуації, називаючи те, що відбувається жестом доброї волі», — нагадав він.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Володимир Путін заявив про необхідність створення так званої «зони безпеки» біля північних кордонів України.