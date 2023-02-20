700 літаків та вертольотів для війни проти України: у ЗСУ пояснили, чи можна їх розмістити на кордоні

Росія не може розмістити велику кількість бойової авіації біля кордону з Україною.

Речник повітряних сил Юрій Ігнат вважає, що Росія не може стягнути авіацію на кордони з Україною, бо там немає аеродромів.

Про це він сказав під час брифінгу.

Ігнат пояснив, що Росія ще до початку повномасштабного вторгнення накопичувала літаки для війни проти України. Зараз нічого не змінилось.

"Та кількість, яку ворог накопичив на початку агресії, зберігається зараз: це понад 700 літальних апаратів загалом", - сказав Ігнат.

Речник повітряних сил наголосив, що ЗСУ збили велику кількість російської авіації, йдеться про сучасні Су-24, Су-25, Су-30 та Су-35, а також гелікоптер К-52. Проте РФ має можливість поповнювати втрати.

Водночас Ігнат наголосив, що РФ не може розміщувати на кордоні з Україну бойову авіацію, оскільки там немає аеродромів.

"Підтягнути авіацію до кордонів неможливо, тому що для авіації потрібні аеродроми. Де вони були, там і знаходяться. Військове керівництво володіє інформацією про кількість техніки і загрози, які можуть виникати", - пояснив речник.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили, що біля кордонів з Україною РФ могла накопичити велику кількість бойових літаків та вертольотів.

Також військовий аналітик, майор запасу Нацгвардії, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман розповів, що Росія готується до майбутнього наступу і накопичує авіацію на кордоні з Україною. Наразі РФ стягнула вже близько 400 літаків і 300 гелікоптерів.

Читайте також: