73 доба героїчного протистояння: українські військові знищили вертоліт та 11 безпілотників

Щонайменше два «Орлани» знищено підрозділами ЗРВ Сухопутних військ.
Росіяни завдають ракетного удару по території України крилатими ракетами зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс, або ж Ту-160, які уже традиційно відпрацьовують удари з Каспійського регіону.
Про це інформує Командування Повітряних Сил ЗСУ у повідомленні у Facebook.
Противник випустив по цілях на території України близько 10 крилатих ракет (імовірно типу Х-101). Дві ракети знищено протиповітряною обороною.
Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил уражено один вертоліт Мі-28Н, сім БпЛА «Орлан-10», два БпЛА «Форпост» та дві крилаті ракети. Крім того, щонайменше два «Орлани» знищено підрозділами ЗРВ Сухопутних військ.
Тож загалом за добу 7 травня уражено 14 повітряних цілей:
- 1 вертоліт;
- 11 БпЛА ОТР;
- 2 крилаті ракети.
Авіація Повітряних Сил продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по позиціях окупантів на різних напрямках. А справжні авіаційні баталії із залученням десятків літаків, розгортаються поблизу українського острова Зміїний в акваторії Чорного моря, де противник зазнає відчутних втрат, як в «острівних силах», так і в морських суднах.
"Слава Україні! Смерть ворогам!!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, російський публіцист Андрій Піонтковський заявив, що підрив російськими окупантами мостів у Харківській області свідчить про таку собі капітуляцію загарбників.
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