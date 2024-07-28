75% поранених військових повертаються в стрій: нардепка "рознесла" офіційну статистику

Безугла стверджує, що дійсно критично поранені на фронті не досягають стабілізаційного пункту і гинуть.
У Міноборони заявили, що в Україні понад 75% поранених військовослужбовців повертаються в стрій після реабілітації
Народна депутатка Мар'яна Безугла прокоментувала цю заяву.
Безугла стверджує, що дійсно критично поранені на фронті не досягають стабілізаційного пункту і гинуть.
"На це є об'єктивні причини: складнощі евакуації, інтенсивність бойових дій та постійний брак евакуаційного транспорту. Проте є те, що військові медичні керівники ігнорують та не дають системно покращувати", – зазначає нардепка.
Депутатка назвала причини, які, на її думку, заважають порятунку поранених бійців на фронті:
- якість тактичної медицини і відповідальність КМС за тактичну ланку;
- неповага до статистики та аналізу, зокрема, допомога до стабілізаційного пункту;
"У нас досі — "біла пляма статистики" (!), немає аналізу, скількох можна було б врятувати ДО", – стверджує нардепка.
- не введено ні переливання крові (лише епізодичне застосування, хоча всі лобіювали), ні протоколи типу ATLS.
"Ну а про повернення в стрій, думаю, не варто пояснювати, чому людям пишуть, що придатний. Також в 75% входять різні поранення, звісно. Ще раз, статистика буде хороша, якщо тяжкі поранені не доїжджають", – підсумувала Мар'яна Безугла.
Нагадаємо, що від весни нардепка Мар'яна Безугла стала різко критикувати головкома ЗСУ Олександра Сирського і наближених до нього генералів.
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