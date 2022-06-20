8 годин сну, триразове харчування, спорт: як утримують полонених окупантів в таборі на заході України

Сплять по вісім годин на добу, мають триразове харчування, можуть займатися спортом, або ходити до церкви – такі умови у табірі для російських військовополонених на західній Україні.

Із дотриманням усіх умов, сподіваються, будуть утримувати і наших військовополонених у Росії та, врешті, забезпечуватимуть до них доступ «Червоного хреста», йдеться в ТСН.

За ворота, як і на територію табору, стороннім зась - тут утримують військовополонених російської армії під слідством: хто за тероризм, хто за створення незаконних збройних формувань, а хто за держзраду.

Руслан з так званої «ЛНР» переконує, воювати не хотів, навіть в армії свого часу не служив. «Можуть там розстріляти, посадить, ми цього не хотіли самі, просто заставили. Тут відношення краще, ніж там», - запевняє полонений.

Звісно вдень і працюють – виготовляють овочеві ящики. "Умови не санаторій, але вимогам відповідають повністю", - зазначають працівники табору.

Це колишня колонія на заході України, її перепрофілювали у табір для військовополонених. «Там їм промивали мізки. Істотно промивали мізки, тут трошки інша реальність. Тут їх не катують, не знущаються», - зазначає міністр юстиції України Денис Малюська.

21-річного студента Віталія з окупованої території Донеччини у полоні лікують. Отримав травму, каже, від світлошумової гранати. Теж запевняє - на війну не хотів, мовляв, з вишу скерували до військомату. «Війна взагалі завжди це погано, ми й не думали, що ми будемо воювати, бо коли нас мобілізували, ми взагалі зброю в руках не тримали», - переконує він.

Та за свої дії понесуть законне покарання. В Україні полонених з боку російської армії сотні, кажуть в Мін’юсті. Щомісячне утримання одного коштує близько 3 тисяч гривень. І попри те, що вони прийшли на нашу землю зі зброєю - міжнародних норм треба дотримуватися. «Ми б втратили б ту чи значну частину тієї підтримки, яку ми зараз маємо, якби ми вчиняли інакше. З іншого боку ми маємо надати меседж, зокрема росіянам, підтягнути їх під більш-менш належні умови утримання наших громадян, які потрапили в полон», - додає Малюська.

Зокрема допущення до українських полонених представників «Червоного хреста» та інших міжнародних організацій. Тим часом цей табір для рашистів наразі лише наповнюється. Готовий розмістити зо півтисячі осіб.

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