8 нацгвардійців 67 діб без перерви вели оборону в оточенні – як вдалося вижити

Командирові вдалося вивести шістьох своїх побратимів з оточення. Ще один, восьмий боєць, на жаль загинув.

Восьмеро бійців батальйону Нацгвардії "Свобода" 67 діб безперервно вели бій в оточенні для того, щоб зупинити російський наступ на місто Сіверськ.

Історію мужніх захисників розповів український журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, 8 бійців батальйону "Свобода" 4-і бригади Нацгвардії 67 діб, від 10 липня до 16 вересня, вели оборону опорного пункту біля села Спірне під Сіверськом. Воду, їжу та боєприпаси нашим бійцям скидали з дронів.

Сіверськ і Спірне на карті / Фото: t.me/DeepStateUA

Останні три тижні хлопці перебували у повному оточенні і відбили останній ворожий штурм, коли російські штурмовики увірвались на їх позицію та закидували гранатами бліндаж.

Що відомо про командира

Командиром позиції наших захисників був командир взводу, 25-річний старший лейтенант Владислав Стоцький.

За інформацією журналіста, Владислав закінчив академію Нацгвардії у Харкові, був розподілений у 4-ту бригаду НГУ "Рубіж" на посаду заступника командира роти по роботі з особовим складом, яка не передбачає безпосереднього управління боєм на нулі. Але юний офіцер попрохав командування бригади направити його на нижчу, але бойову посаду - командира взводу.

"І Владислава направили до "Свободи". На позиції організував якісне управління та звʼязок, був прикладом боєздатності для усіх бійців", – розповідає Бутусов.

Бійці, які перебували з Владиславом на позиції до 2022-го не мали ніякого військового досвіду, проте були вмотивовані нищити ворога.

Як вдалося втримати оборону

Бутусов розповів, що під час масованого російського наступу на Сіверськ сусіднім підрозділам на флангах довелось відійти. Але вище військове командування дало наказ батальйону "Свобода" втримувати позиції до останньої можливості, щоб не дати ворогу продовжувати наступ.

"Командування батальйону "Свобода" організувало оборону у єдино можливий спосіб - бійці отримали наказ діяти максимально приховано. І у двох крихітних бліндажах, де можна було випростатися тільки на колінах, почали діяти як у бандерівському схроні, практично не виходячи на поверхню, крім випадків коли треба вступити у бій", – описав журналіст.

16 вересня російський штурмовий загін атакував опорний пункт на двох танках, двох МТЛБ та БМП, з яких десантувався цілий штурмовий взвод. І "свободівці" відбили атаку та знищили весь штурмовий загін ворога.

Владиславові вдалося вивести шістьох своїх побратимів з оточення. Ще один, восьмий боєць, на жаль загинув. Винести його тіло з оточення можливості не було.

Раніше командир батальйону "Свобода" Петро Кузик заявив, що фронт тримається на геройстві піхоти та звичайного солдата.

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