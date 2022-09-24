8 пакет санкцій: які будуть обмеження і наскільки країни ЄС готові дотискати агресорку фінансово

Новий, восьмий пакет санкцій проти Росії почали обговорювати в Євросоюзі. Представники країн-членів ЄС починають роботу над новим санкційним пакетом цими вихідними. А прийняти новий пакет санкцій можуть 6 жовтня у Празі, йдеться в ТСН.

Готовність до нових санкцій у Євросоюзу є. Прийняти нові обмеження проти Росії домовилися міністра закордонних справ Євросозу на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Це сталося після того, як дізналися про нові звірства Росії на звільнених українських територіях, а також після оголошення Путіним мобілізації в Росії та ядерних погроз у бік Заходу.

Одним із заходів санкційного пакету може стати запровадження межі цін на російську нафту. Це вже Євросоюз підтягується до ініціативи Вашингтона встановити граничні ціни на сиру нафту. Цей крок мав би вдарити по Росії фінансово і суттєво скоротити її доходи, що власне і є головною метою санкцій.

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Однак є ще чимало деталей, які потрібно узгодити. Перша - Європейський союз узимку фактично вже встановлює ембарго на російську нафту. Це рішення ще раніше входило в один із санкційних пакетів.

Наступне питання - це ефективність цього рішення, тому що країни, які найбільше купують російської нафти, а це Китай та Індія, приєднуватися до цих санкцій не будуть. Натомість Вашингтон вважає, що це обмеження все одно боляче вдарить по Москві, навіть коли до цих обмежень приєднаються не всі.

Ну і всередині ЄС є слабкі ланки. Перша - це звичайно Угорщина, тамтешній прем’єр узагалі голосно голосно критикує санкції проти Росії і вимагає їх скасувати до кінця цього року. Для Угорщини ЄС уже йшов на поступки раніше і дозволяла певні винятки із санкцій. При цьому Будапешт все далі і далі підвищує свою енергетичну залежність від Росії.

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Ну і також Австрія починає говорити, що європейцям санкції шкодять більше, аніж Росії. А тому Відень не дуже погоджується на запровадження нових. Канцлер Австрії говорить про те, що ЄС має долучатися дипломатією, що між жертвою та агресором треба налагодити мости, щоби ти розпочали переговори і почали говорити.

Як вплинуть такі голоси на формування 8 пакету санкцій, а тут потрібне одностайне рішення усіх членів ЄС, це буде зрозуміло згодом.

Встановлення граничної ціни на сиру нафту - це не єдина пропозиція до нового пакету санкцій. Звучать пропозиції ввести нові обмеженні в енергетичній сфері. Також відключити більше російських банків від платіжної системи «Свіфт». Також 5 країн ЄС, а це країни Балтії, Польща і Ірландія пропонують санкції у фінансовій сфері - обмежити переказ валюти в Росію, обмежити операції із криптовалютою, обмежити російські ІТ-послуги, скасувати купівлю російських алмазів та скоротити купівлю російською сталі. Також поширити хочуть санкції проти російських пропагандистів і також обмежити лазівки для отримання російських грошей юридичним особам, які зареєстровані в ЄС.

Такі пропозиції щодо наступного пакету санкцій проти Росії. Представники країн ЄС починають їх обговорення цими вихідними.

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