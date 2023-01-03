8 причин для оптимізму 2023 року: американський експерт назвав тенденції перемоги України у війні

Наступні вісім факторів допомогли визначити хід війни у 2022 році та матимуть вирішальне значення для формування остаточного результату конфлікту в наступні місяці.

Українці пережили неймовірно травматичний рік, але в 2023 рік країна вступає з приводом для "обережного оптимізму". Хоча війна ще далека від завершення, протягом перших десяти місяців російського вторгнення виникла низка внутрішніх і міжнародних тенденцій, які вказували на можливість майбутньої перемоги України.

Про це написав експерт аналітичного центру у Вашингтоні Atlantic Council Брайан Меффорд.

Тож, які, за словами американського експерта, потужні приводи для оптимізму є в українців? Меффорд назвав вісім ключових факторів, які мають вирішальний вплив на бойові дії в новому році.

Військова доблесть України

На початку 2022 року у всіх на вустах було питання "як довго українські збройні сили реально зможуть протистояти повній могутності російської армії?" Багато експертів були переконані, що будь-який організований український опір швидко зазнає краху.

Від весни 2014 року, коли Росія закріпилася на Донбасі, Збройні сили України швидко адаптувалися та вдосконалювалися.

Перші десять місяців російського вторгнення продемонстрували, що українська армія багато в чому досягла або навіть перевершила стандарти НАТО. Незважаючи на те, що українські солдати часто переважали в озброєнні та чисельно, вони виявилися висококваліфікованими та добре керованими. Вони також чудово мотивовані необхідністю захищати свою батьківщину.

"Як зазначив англійський письменник Ґі́лберт Кіт Честертон, "справжній солдат бореться не тому, що він ненавидить тих, хто перед ним, а тому, що він любить тих, хто позаду нього", – зазначив експерт аналітичного центру у Вашингтоні Atlantic Council.

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Стійкість українців

Народ України показав рішучість до боротьби, попри обстріли, окупацію, відключення електроенергії та військові злочини росіян.

"Весь світ був приголомшений і вражений надзвичайною силою та мужністю, яку український народ продемонстрував у 2022 році. Тим часом Росія була повністю заскочена зненацька. Під час підготовки до вторгнення Кремль покладався на корисливі звіти розвідки, які заперечували національний дух України та передбачали капітуляцію Києва протягом трьох днів. Цей катастрофічний прорахунок має слугувати хрестоматійним прикладом для майбутніх поколінь авторитарного режиму, який вірить власній пропаганді", – пише Меффорд.

"Особливі відносини" між США та Сполученим Королівством

Обмін розвідданими, навчанням, фінансовою допомогою та зброєю США та Британії допоміг Україні знищити значну частину російської армії. Кожному українцю вже знайомі назви поставленої військової техніки, такі як Himars, Javelins, Stingers, NLAWS, Harpoons та Patriots.

"Хоча цій зброї близько 30 років, вона виявилася нищівною для російської армії", – пише Меффорд.

Солідарність поляків

Попри складний історичний досвід відносин двох народів, зараз зв'язки між українцями і поляками міцніші, ніж будь-коли. Йдеться не тільки про прийом біженців в Польщі, але також про військову допомогу, навчання солдатів і дипломатичну підтримку.

Позиція Туреччини

Меффорд зазначив, що позиція Туреччини в цій війні залишає місце для дискусій.

"Але ніхто не може заперечувати, що турецька допомога за останній рік стала величезним подарунком для України", – заявив експерт.

Він згадав також турецькі БПЛА, закриття Босфору для російського флоту і дипломатичну допомогу в зерновій угоді.

Об'єднана Європа

Спроба Кремля розділити європейців за допомогою енергетичної "зброї" провалилася, ЄС став лише міцнішим на тлі російського вторгнення в Україну. Раніше нейтральні країни – Швеція і Фінляндія – вирішили приєднатися до НАТО, який також став сильнішим.

Імперськість Росії

"ішення Путіна вторгнутися в Україну викрило часто жахливі реалії, що стоять за імперською позицією Росії", – написав експерт.

Вторгнення в Україну зруйнувало міф про військову міць Росії, оголивши непривабливу реальність. До того ж Кремль опинився в максимальній міжнародній ізоляції з часів більшовицького перевороту 1917 року.

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Лідерство президента Зеленського

Меффорд вважає, що поведінка українського президента в умовах російського вторгнення стала "найбільшою несподіванкою для світу".

"Якби Зеленський вирішив переїхати до Львова або взагалі покинути Україну і створити уряд у вигнанні, це різко збільшило б шанси падіння Києва. Його рішення залишитися в столиці країни стало одним з поворотних моментів всієї війни", – упевнений експерт.

Додамо, що президент України Володимир Зеленський 3 січня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Під час засідання доповідав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний щодо оперативної обстановки на основних напрямках фронту.

Нагадаємо, що в ОП назвали можливі терміни фіналізації війни.

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