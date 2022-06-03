8-річний хлопчик, який вів "маріупольський щоденник", зумів вирватись з окупації

Хлопчик Єгор з Маріуполя, який вів щоденник про жахи оточення і окупації міста росіянами, зумів з родиною виїхати до Запоріжжя.

Наразі родина перебуває у безпеці.

Про це повідомив родич, маріупольський фотограф Євгеній Сосновський.

"Вони це зробили! Той самий хлопчик, який написав свій "маріупольський щоденник", та його сім'я на 100-й день війни змогли виїхати з окупованого Маріуполя! Двоє поранених дітей, їхня поранена мати та бабуся вже в безпеці і зараз у Запоріжжі!" - написав Сосновський.

Нагадаємо, на початку травня Євгеній Сосновський оприлюднив фото щоденника 8-річного хлопчика Єгора, який вів записи в підвалі розбомбленого Маріуполя.

У словах дитини описаний весь жах війни, яку він бачив на власні очі. Єгор викладав на папері все, що відбувалось з ним і його родиною від початку війни - 24 лютого. Єгор розповідав про буденні події, інколи - про смерті і поранення родичів. Серед тексту є й малюнки хлопчика. На них святкування дня народження, палаючі будинки, трупи, люди зі зброєю і танки.

Восьмирічна дитина отримала поранення у спину після того, як російські окупанти відкрили вогонь по ньому, його мамі, дідусеві та сестричці.

Як повідомлялось, ведуча, блогерка та амбасадорка ООН Маша Єфросиніна опублікувала записки із щоденника дівчини, яка пройшла блокаду Маріуполя.

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