8 танкерів, пором і мости: ЗСУ завдали одного з найболісніших ударів по логістиці Криму

Масована атака в Азовському морі

Реклама

ЗСУ системно нищать військові об’єкти, енергетику та логістику окупантів у Криму. Постійні атаки по засобах ППО, залізниці та транспортуванню нафти поступово блокують постачання російської армії на півострові. Стало відомо, що Україна вибила танкери, які йшли до Криму.

Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

ЗСУ атакували танкери РФ, які йшли до Криму: подробиці

За словами командувача Військ безпілотних систем ЗСУ майора Роберта «Мадяра» Бровді, у ніч проти 7 липня бійці завдали успішних ударів по дев’яти суднах окупантів в Азовському морі. Серед уражених цілей — вісім танкерів «тіньового флоту».

Реклама

Зокрема, танкери «Венера-3», «Санар-1», «Санар-17», «Климена», «Теті», «Олексій Саврасов», «Іван Черемісинов» та «Пенелопа», одне суховантажне судно, а також пором, який перевозив паливо до окупованого півострова.

Бровді натякнув, що ці атаки суттєво ускладнять транспортування бензину для потреб окупантів у Криму — про перевезення палива цими суднами також повідомляли місцеві Telegram-канали.

Пошкодження підтверджують і дані супутникової системи NASA FIRMS, яка 7 липня зафіксувала дві теплові аномалії в акваторії Азовського моря на північ від Керченської протоки.

Крім того, Генштаб ЗСУ повідомив про ураження двох важливих залізничних мостів у районах Роздольного та Ічок, які росіяни активно використовували для постачання своїм військам.

Реклама

Паралельно з морськими цілями Сили оборони системно нищать енергосистему окупантів. За даними підрозділу Бровді, з 1 по 7 липня було уражено 44 об’єкти електромережі в Криму та на окупованій частині півдня України.

Зі свого боку, радник міністра оборони Сергій Стерненко сповістив про пожежі поблизу підстанцій 110 кВ «Саки» та 330 кВ «Західно-Кримська», залізничної станції Саки, а також біля позицій ворожого комплексу ППО С-400.

Росіяни також підтверджують українські удари по Криму. Зокрема, радник окупаційного голови півострова Олег Крючков заявив, що «українські удари спричинили відключення електроенергії у 18 районах на півночі, в центрі, заході та на сході окупованого Криму». Через загрозу тотального блекауту місцеві телеком-оператори змушені були запровадити екстрений роумінг.

На Херсонщині очільник окупаційної влади Сальдо повідомив, що «вся окупована Херсонська область страждає від часткових або повних відключень електроенергії», та оголосив у регіоні надзвичайний стан.

Реклама

Гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євген Балицький також визнав, що після українських ударів в області почалися відключення світла.

У президента Зеленського підсумували, що за червень Сили оборони уразили: понад 15 російських систем ППО та РЛС, нафтовий термінал у Феодосії, резервуари Камиш-Бурунської ТЕЦ, Таврійську ТЕС, Сімферопольську газорозподільну станцію, Глібівське газосховище, завод «Кримський титан», військово-морські об’єкти та ключову автодорожню інфраструктуру.

Атаки на російські танкери у Чорному морі: останні новини

Нагадаємо, 28 травня у Чорному морі поблизу північного узбережжя Туреччини невідомі дрони атакували три танкери російського «тіньового флоту», які прямували без вантажу.

Про це повідомили Turkiye Today та радник міністра оборони України Сергій Стерненко. Жодна зі сторін одразу не заявила про свою причетність до інциденту, а турецькі ЗМІ поширили відео з морським дроном біля одного з суден.

Реклама

Унаслідок атаки танкер James II дістав удар по машинному відділенню приблизно за 80 км від району Тюркелі. Інші два судна, Altura та Velora, зазнали удару під час перевалки вантажу — логістичної схеми, яку РФ використовує для обходу нафтових санкцій.

За даними турецьких служб, усі члени екіпажів трьох суден перебувають у доброму стані, а на допомогу було направлено катери берегової безпеки.

Новини партнерів