8 тисяч євро за перетин кордону: у Києві викрито схему переправлення призовників до Молдови (фото)

У Києві викрито злочинну схему переправлення призовників до Молдови.

Свої послуги фігуранти оцінили у розмірі від 6 тисяч до 8 тисяч євро. Двох спільників правоохоронці затримали одразу після передачі грошей за послугу.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Київські правоохоронці викрили трьох чоловіків, які організували незаконний перетин кордону для чоловіків призовного віку. Правопорушники – це 36-річний та 47-річний уродженці Чернівецької області.

Як розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління столичної поліції Вадим Коломієць, під час досудового розслідування було встановлено, що порушники шукали охочих серед своїх знайомих.

"Злочинна схема виглядала таким чином: двоє спільників виконували роль водіїв та перевозили "клієнтів" з міста Чернівці через кордон з іншою державою, оминаючи пункти державного пропуску. Свої послуги правопорушники оцінили від 6 тисяч до 8 тисяч євро. Чоловіків було затримано після передачі грошей за послуги... Гроші у сумі 8 тисяч євро, мобільний термінал, виявлений у одного з затриманих - вилучено та направлено на експертизу", - каже Коломієць.

Слідчим управлінням розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів.

Слідчі повідомили фігурантам про підозру та скерували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ зірвала чергову схему вивезення призовників через окупований Крим.

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