80-90% втрат ворога від цієї зброї: військовий експерт розповів, що найбільше потрібно ЗСУ

Перш за все, Україні потрібна артилерія з боєприпасами, а потім вже бронетехніка та авіація.

Військовий експерт Роман Світан вважає, що ЗСУ зараз перш за все, потрібні артилерія і боєприпаси, адже російські війська зазнають 80-90% втрат саме внаслідок артилерійського вогню.

Про це Світан розповів у інтерв'ю журналістові Дмитрові Гордону.

Військовий експерт відповів на запитання про те, яка західна зброя зараз потрібна Україні, щоб якнайшвидше здобути перемогу. Він сказав, що це – артилерія.

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"Я хоч і льотчик і маю з авіації почати, але все одно почну з реального загальновійськового бою: артилерія. Арта, арта і ще раз арта. 80-90% втрат ворога – від артилерійського вогню. Тому будь-яка арта, краще високоточна, і дуже багато боєприпасів", – наголосив Світан.

Він зауважив, що на кожен снаряд з боку ЗСУ в напрямку ворога на фронті у відповідь припадає п'ять-сім російських снарядів.

Окрім збільшення кількості артилерії, необхідна і відповідна підготовка особового складу для роботи з цією зброєю.

Військовий експерт також розповів, що вже в другу чергу після артилерії та боєприпасів Україні потрібна бронетехніка.

"Друге – це броня. Броня важлива для чого? Виконувати наступальні завдання без броні – це покласти дуже багато людей... Щоб професіонала підготовленого захистити, потрібна броня", – пояснив Світан.

Він уточнив, що йдеться про БМП, БТР і танки. Це наступальне озброєння.

Після цього, за словами Світана, Україні необхідна авіація, аби застосовувати її під час контрнаступу. Експерт зазначив, що потрібен багатофункціональний винищувач.

"Авіація потрібна для наступу переважно. В обороні – більш чи менш. Вона не буде проти противника працювати, тому що ППО непогано впорається. Але проти, скажімо, ракет авіація теж потрібна. І для наступу у наземному виконанні, і для виконання завдань перехоплення. Тобто потрібен багатофункціональний винищувач, який міг би нести авіабомби, міг нести ракети "повітря-земля" для роботи по землі і міг нести ракети для перехоплення ракет противника", – пояснив Світан.

Нагадаємо, напередодні військовий експерт Олег Жданов розповів, що на сьогодні російська артилерія удвічі-тричі переважає над українською. Паритету з ворогом у цій зброї ЗСУ можуть досягти до середи літа 2023 року, якщо західні партнери постачатимуть боєприпаси теперішніми темпами та обсягами.

Щодо західних танків, то Leopard та Challenger можуть потрапити на фронт уже до літа, повідомив український військовий аташе у США Борис Кременецький. Водночас надходження на поле бою танків Abrams займе більше часу.

Щодо авіації, то у другій половині 2023 року можна сподіватися на постачання Україні перших винищувачів західного зразка, якщо розпочати навчання пілотів уже зараз. Таку оцінку дав військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

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