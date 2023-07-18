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80 днів боролись за життя: померла 26-річна жінка з Умані, яку тяжко поранила російська ракета

80 днів боролись за життя: померла 26-річна жінка з Умані, яку тяжко поранила російська ракета

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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80 днів боролись за життя: померла 26-річна жінка з Умані, яку тяжко поранила російська ракета

Ірина Шевченко. Фото: Уманська міська рада

Жінка перенесла 5 операцій, проте врятувати її не вдалось.

У лікарні померла 26-річна жінка, яка постраждала через ракетний удар по Умані у квітні 2023 року. Медики боролись за її життя майже три місяці. 

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець. 

Голова ОВА зазначив, що 26-річна Ірина Шевченко отримала тяжке осколкове поранення через ракетний удар по житловому будинку в Умані 28 квітня. Їй зробили 5 операцій, проте врятувати не вдалось. Загалом за одну ніч в Умані росіяни вбили 24 людей. 

"24 життя забрала російська ракета, випущена по багатоповерхівці Умані 28 квітня. У лікарні померла 26-річна Ірина Шевченко. Увесь цей час медики боролись за її життя після осколкового поранення. П'ять операцій... та на жаль", - написав Табурець. 

Поховають Ірину Шевченко 19 липня у її рідному селищі Новоархангельськ на Кіровоградщині. 

Ракетний удар по житловому будинку в Умані 

У ніч проти 28 квітня російська терористична армія запустила ракету по житловому будинку в Умані, де у той час спали люди. Окупанти майже повністю знищили один під'їзд - це 27 квартир

Тоді повідомлялось, що на місці трагедії загинуло 23 людини, серед яких є шестеро дітей. Тоді окупанти у власній квартирі вбили одразу три покоління однієї родини - жінку, її доньок та онуків.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
3743
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