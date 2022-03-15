80-річний композитор Ігор Поклад два тижні прожив у підвалі без електрики, опалення, води та зв'язку

Дружина славетного музиканта розповіла, як їм вдалося врятуватися.

Відомий український композитор та опермейстер Ігор Поклад опинився у пастці у російських окупантів.

80-річний музикант, як почалася війна, перебував разом з дружиною, Світланою, у Ворзелі що на Київщині. Подружжя не поспішало покидати свою домівку, адже сподівалося, що це все швидко закінчиться. Та коли вони зрозуміли, що це триватиме довше, то почали облаштували собі укриття.

Ігор Поклад / скріншот з відео

"Нам здавалось, що це буде ну день, ну два, ну три, ну тиждень. Думали, що наші розіб'ють, і все скінчиться. Але не так сталося, як гадалося. Коли вже почався Гостомель, а це неподалік від нас, ми зрозуміли, що це не на день. Ми були не самі, з нами були наші куми, наші сусідки, діти. Нас у тому підвалі було 11 чоловік", - розповіла Світлана у програмі "Сніданок з 1+1".

скріншот з відео

Та у перші дні березня жителі Ворзеля залишись без електрики, опалення, води та зв'язку. Подружжя Покладів грілися завдяки дров'яній пічці, а електрику отримували завдяки бензиновому генератору. Але пальне скінчилося, а люди тим часом почали тікати з Ворзеля гуманітарними коридорами.

"Так сталося, що ми залишилися втрьох: я, Ігор Дмитрович та мама, наші собаки та кішка мала. Я виповзла на гору, згадала, що у мене в каністрі ще є грам 200 бензину, залила його в генератор та зуміла завести та трішки підзарядила телефон. Отримала повідомлення, що нас намагаються врятувати. В одному повідомлення було написано, що нас має вивезти тероборона", - розповіла дружина композитора.

Ігор Поклад / скріншот з відео

Пані Світлана швидко зібрала необхідні речі та вивела з підвалу чоловіка та маму. За ними приїхав волонтер, який власною автівкою вивіз родину у безпечне місце.

Наразі з Ігорем Покладом та його родиною все гаразд, хоч композитор й трішки захворів після того, як 20 днів прожив у підвалі. Вони щасливі, що їм вдалося врятуватися та будують плани на майбутнє.

Щоденники війни: історія композитора Ігоря Поклада та його дружини Світлани

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