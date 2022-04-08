"80% – жінки. Це дуже тішить": у Франківську за тиждень на курси зі стрільби записалося 6 тис. осіб

В місті хочуть збільшити кількість закладів, де проводять навчання.

В Івано-Франківську триває реєстрація на стрілецькі курси: за тиждень записалося шість тисяч осіб.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

За його словами, організовані курси набули ажіотажу. Особливо, серед жінок.

"80% охочих – жінки. Це дуже тішить. Бо ворог має відчути, що йому тут не раді", - повідомив мер Франківська.

Саме тому місцева влада вирішила збільшити кількість навчальних закладів, де будуть проводити курси зі стрільби. Втім, де саме, Марцінків поки не повідомив.

Наразі навчання зі стрільб відбуваються у будні о 16:00 — в ліцеях №18, 20, Микитинецькому ліцеї та СДЮШОР №1. Обов’язково потрібна попередня реєстрація.

Як повідомлялося, у Франківську відновили навчання зі стрільб. Крім того, у місті почали роботу курси з надання першої домедичної допомоги.

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