82-річний волонтер із командою шиє ноші на передову, хоча раніше розробляв приціли боєголовок

Дві війни на одне життя - спочатку Володимир Цвілодуб дитиною пережив окупований німецькими фашистами Київ, а тепер - війна з боку Росії.

Інженер, котрий за іронією долі, все життя розробляв інфрачервоні приціли боєголовок бойових ракет на заводі "Арсенал" - нині вісім років поспіль, але вже у тилу - допомагає український армії, йдеться в ТСН.

У руках 82-річного Володимира Цвілодуба заготовка до військових нош для поранених - закантувати тканину під ноші - двадцять хвилин, зробити під ключ - пару годин. Вже вісім років, від початку війни на сході України, Володимир Цвілодуб на своїй старій машинці шиє безперервно.

Шити Володимир Цвілодуб навчився давно. Він турист, водить групи у гори і відшивав собі намети та спальники. І хоча все життя працював на оборонку, ніколи не думав, що на старості допомагатиме армії. «Це страх, це страх, ніколи не могло прийти, що це станеться», - каже чоловік.

Володимир Цвілодуб згадує, що Київ сьогоднішній дуже схожий на той, коли його у сорокових окупували нацисти. Малолюдний, а на вулицях їжаки та мішки з піском. Його мама з трьома своїми синами повернулася з-під Варшави до Києва за 19 днів до окупації міста. Батько був військовим. «Батько був у глибокому тилу, німецькому під Варшавою, Гітлер зі Сталіним розділи Європу і радянські війська отримали територію, де кордон проходив заходом, 120 км від Варшави, це там уже був кордон з Німеччиною», - каже Володимир Цвілодуб.

Сім тижнів дороги до Києва під бомбардуваннями. Маму Володимира Цвілодуба не впізнали навіть рідні батьки. «Бабуся каже: там якась жебрачка прийшла з трьома діточками, дивно трошки, що вбрання на них наче у наших онуків... Вона посивіла і так змарніла за сім тижнів під обстраліми кожен день, кожен час. Їсти не було чого і пити не було чого, лінія фронту рухається і вона рухається, то попереду, то позаду, скільки людей загинуло, страх Божий», - каже чоловік.

Під час німецької окупації, Володимир Цвідодуб хоч і був маленькою дитиною , але, каже, чітко пам’ятає деякі моменти, як те, коли окупанти прийшли до них додому - шукали тих, хто подає сигнали радянським літакам. А ще як нацисти по домівках киян шукають та палять книжки. Російська армія, власне , так само чинить з людьми та книгами в Україні.

А Олександр Михайлов товариш і сусід Володимира Цвілодуба теж шиє давно, навчила колись мама. А тепер за машинкою щодня по сім годин поспіль. «Кожен повинен робити все, що може для перемоги, якщо мене не взяли туди в ЗСУ, я тут працюю і відчуваю, що це велика необхідність», - каже пан Олександр.

Навколо себе Володимир Цвілодуб об’єднав вже двадцятьох волонтерів. У кожного свої обов’язки. Готову продукцію - ноші для бійців та розвідників, а ще баули для особистих речей бійців - повезуть на Схід, туди, де нині найпекельніші бої за Україну. «Ми спочатку скопіювали звичайні медичні ноші рятувальників, але вони не витримали, тобто вони для звичайних умов підходять , а для бойових ні, через те що транспортування відбувається і волоком, треба більше кількість людей … зробили на 6 ручок, посилювали, волоком по камінню, піску щебенню, кущах - удосконалювали», - каже колега Володимир Маєвський.

Лише від березня Володимир Цвілодуб разом зі своєю командою відшив дві з половиною тисячі нош для поранених, вони одноразові, пошити нові дешевше, аніж стерилізувати. Під час пошиву нош - чоловік постійно згадує свою інженерну молодість. Зброя, каже, була, але от життя не було - людське життя не цінували. Росія і далі живе тими традиціями.

«Вони настільки зазомбовані за 20 років пропаганди, то вони сприймають… ну гинуть люди, ну і що», - каже волонтер.

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