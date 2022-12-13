Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

85% українців вважають, що перемогою у війні буде звільнення усіх територій – опитування

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
294
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
85% українців вважають, що перемогою у війні буде звільнення усіх територій – опитування

Фото: Associated Press

За продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5% громадян.

85% опитаних українців вважають, що перемогою у війні над РФ буде звільнення усіх територій України включно з тимчасово окупованими Кримом, Донецькою та Луганською областями.  

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада 2022 року ​​на замовлення громадської організації "Центр Трансатлантичного діалогу" 

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла з 74% у березні до 85% у листопаді", - йдеться у дослідженні.

Лише 9% обрали варіант повернення територій, які Україна контролювала до 24 лютого. Водночас за продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5%. 

Підтримка деокупації усієї території України без виключення абсолютна серед представників усіх регіонів країни – понад 80%. 

Нагадаємо, понад 50% українців хочуть, аби Україна стала ядерною державою.

Читайте також:

Рада ЄС виділить ще 2 мільярди євро для фонду, який допомагає Україні зброєю

Рада ЄС виділить ще 2 мільярди євро для фонду, який допомагає Україні зброєю

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
294
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація