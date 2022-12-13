85% українців вважають, що перемогою у війні буде звільнення усіх територій – опитування

За продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5% громадян.

85% опитаних українців вважають, що перемогою у війні над РФ буде звільнення усіх територій України включно з тимчасово окупованими Кримом, Донецькою та Луганською областями.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада 2022 року ​​на замовлення громадської організації "Центр Трансатлантичного діалогу"

"Від початку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла з 74% у березні до 85% у листопаді", - йдеться у дослідженні.

Лише 9% обрали варіант повернення територій, які Україна контролювала до 24 лютого. Водночас за продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5%.

Підтримка деокупації усієї території України без виключення абсолютна серед представників усіх регіонів країни – понад 80%.

Нагадаємо, понад 50% українців хочуть, аби Україна стала ядерною державою.

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