85% українців вважають, що перемогою у війні буде звільнення усіх територій – опитування

За продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5% громадян.
85% опитаних українців вважають, що перемогою у війні над РФ буде звільнення усіх територій України включно з тимчасово окупованими Кримом, Донецькою та Луганською областями.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 20-21 листопада 2022 року на замовлення громадської організації "Центр Трансатлантичного діалогу"
"Від початку повномасштабного вторгнення Росії переконаність у тому, що перемогою України у війні є звільнення усіх її територій включно з Кримом та окупованим Донбасом, зросла з 74% у березні до 85% у листопаді", - йдеться у дослідженні.
Лише 9% обрали варіант повернення територій, які Україна контролювала до 24 лютого. Водночас за продовження бойових дій на території Росії виступають не більше 5%.
Підтримка деокупації усієї території України без виключення абсолютна серед представників усіх регіонів країни – понад 80%.
Нагадаємо, понад 50% українців хочуть, аби Україна стала ядерною державою.
Читайте також:
- Як в Україні святкуватимуть Новий 2023 рік: без ялинок та ілюмінацій
- "Підтримують навіть з ентузіазмом": 74% росіян висловилися за продовження війни РФ проти України
- Трильйон на оборону та повсякденні труднощі: які ризики для економіки України принесе 2023 рік