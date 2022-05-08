88 мертвих росіян та понад 120 уражених цілей супротивника: яка ситуація на півдні України

88 мертвих росіян та понад 120 уражених цілей супротивника: яка ситуація на півдні України

Вкриваючи вогнем об’єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше – людські життя.

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні України: на вечір 07.05.2022.

Про це інформує оперативне командування "Південь" у повідомленні у Facebook.

Протягом дня ворог на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській областях активності не проявляв. Однак, артилерійські й мінометні обстріли, а також ракетні удари не припинялися.

Протягом доби по Миколаївській області випущено 4 крилатих ракети, тричі атаковано Миколаїв і передмістя реактивними системами залпового вогню «Смерч».

Вкриваючи вогнем об’єкти інфраструктури, ворог руйнує і житлові будинки, і малий бізнес, і культурну спадщину, і найцінніше – людські життя. На жаль, є постраждалі.

Одещину атаковано 10 крилатими ракетами. 4 – в області, 6 – по самій Одесі. Є влучання в приватне підприємство з виготовлення меблів, у житловому районі ударною хвилею та уламками понівечено багатоповерхові будинки поряд. Ще дві ракети знов нанесли ураження пошкодженої раніше злітно-посадкової смуги та у привід керування польотами Одеського аеропорту. Постраждалих нема. Хоча ворог, атакуючи населені пункти, не тільки спричиняє руйнування інфраструктури, а й здійснює значний психологічний тиск на мирне населення.

Тим часом силами оборони нанесено ураження понад 120 цілей противника.

Біля острова Зміїний, який стає вже легендарним плацдармом феєричного зменшення сил і потужностей рашистів, влучними атаками «Байрактарів» знищено десантний катер типу «Серна» із ЗРК «Тор», 2 десантно-штурмових катери типу «Раптор», а ще один «Раптор» суттєво ушкоджено. 46 росіян зі складу екіпажу та десанту відмінусовано від живої сили ворога.

Загальні ж втрати окупантів за цю добу складають 80 росіян та 10 одиниць техніки, враховуючи перелічений катерний склад, зенітно-ракетний комплекс «Тор», збитий ранком над Одещиною ударний безпілотник-розвідник «Форпост», бойову машину десанту та 3 гаубиці. А в районі Станіслава, на Херсонщині, ворога позбавлено ще й складу боєприпасів.

"Напередодні значущого Дня пам’яті та примирення, закликаємо пам’ятати про заходи безпеки, не порушувати встановлених норм та обмежень комендантської години, уникати масових скупчень людей, бути пильними та впевненими в силах оборони. Наша сила в єдності! Перемога за нами!", - йдеться в повідомленні.