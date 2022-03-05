9 днів 4 години 2 хвилини: Резніков повідомив, на яких напрямках триває найнапруженіша боротьба

Українці в усіх містах чітко дають зрозуміти - Росію тут ніколи не чекали.

На десятий день опору російським терористам ворог просунувся на окремих напрямах, але контролює лише невелику територію. І наші захисники і захисниці дають потужну відсіч і витісняють окупантів.

Про це зазначив голова Міноборони Олексій Резніков.

"З огляду на зниження темпів наступу та спротив українців, Росія змінює тактику. На сьогоднішній день найбільш уразливим є українське небо. Агресор комплексно і активно застосовує свій повітряний та ракетний потенціал. Авіацією всіх видів здійснюються бомбардування міст, селищ та цивільної інфраструктури, у тому числі критично важливої та небезпечної як атомні та гідро електростанції. «Вєлікая» армія показала справжнє нутро - терориста-боягуза, який здатен нападати лише на цивільне населення - на дітей, на жінок, на неозброєне мирне населення. Прицільні обстріли, бомбардування й ракетні залпи по житловим кварталам, школам, садочкам й лікарням, ворог знищує храми і церкви, обстрілює вокзали із тисячами жінок і дітей, що евакуюються, - це тактика переляканих шакалів. Але я впевнено кажу - за кожне життя, за кожну сльозу ворог відповість", - зазначив він.

Резніков виказав захоплення силою українців у Маріуполі, Волновасі, Харкові, Чернігові, Миколаїві, Херсоні і всіх інших міст, де наразі найважче.

"Мужність наших людей вражаюча! Навіть ті, хто без зброї, бабусі, виходять на захист своїх хат. Прокльони на голови окупантів сипляться як українською, так і російською мовами. У нас не було і не має мовних розбіжностей. Всіма мовами окупанту вказують напрямок російського військового корабля. Люди всіх 100 національностей, для яких Україна є рідним домом", - зазначив він.

Міністер оборони підтвердив, що працюють над запровадженням режиму тиші і відкриттям гуманітарних коридорів. І додає, що ЗСУ і далі контролюють ситуацію.

"Основні зусилля окупантів зосереджувались на оточенні Києва та послабленні спротиву в блокованих ним населених пунктах. Захисники міста Києва продовжують відбиття наступу ворога, наносять ураження його наступальним угрупуванням. На Волинському напрямку положення наших військ без суттєвих змін. На Сіверському напрямку Чернігів здійснює героїчну оборону. Українські війська утримують позиції на зайнятих рубежах. В районі населеного пункту Михайло-Коцюбинське Чернігівської області перед водною перешкодою стоїть колона до 200 одиниць техніки та живої сили. Міст через річку зруйнований. На Слобожанському напрямку українські військові продовжують ведення оборонних боїв, успішно здійснюють вогневе ураження противника. Об’єднані сили ведуть оборонну операцію як і раніше, силами двох оперативно-тактичних угруповань. На Приморському напрямку наші захисники здійснюють прикриття морського узбережжя та виконує завдання з недопущення оточення міста Миколаїв", - підсумував міністр.

Окремо він звернув увагу, що повітряні Сили Збройних Сил України здійснюють відбиття повітряних ударів противника. Продовжують ведення систематичних бойових дій, завдяки чому російські загарбники вже втратили 39 літаків та 40 вертольотів.

"Втрати особового складу ворога зростають. Говорити про вмотивованість - зайве. Її не було і не має. Моральний і бойовий стан окупантських військ - нижче нульового. Військові ресурси ворога в Україні закінчуються, далі буде логістичний колапс. Розуміючи це, тенденція здачі ворога в полон зростає. І не поодиноких солдат, а цілими взводами. Вони вже розуміють, що тіла тисяч їх товаришів по «навчанням», які на екзамені отримали 200 балів, лишилися у чужій землі. Адже Москва не визнає їх смертей, для Путіна вони гарматне м’ясо, видатковий матеріал у спробі досягнути своєї імперської мрії. Багато з них вже зрозуміли - їх зрадили. Тож, повторю, єдиний спосіб для окупанта уберегти своє життя - здатися в полон", - каже Резніков.